В Риме проходят похороны Папы Франциска

Сегодня в Ватикане Папу Франциска проводят в последний путь. Его местом упокоения станет базилика Санта-Мария-Маджоре в Риме.
- Президент Эстонии Алар Карис на похоронах Папы сидит рядом с супругой бывшего президента США Дональда Трампа — Меланией.
- Foto: Scanpix
На похоронах Папы присутствуют также несколько глав государств, включая президента США Дональда Трампа, главу Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и других. Кроме того, церемонию посетила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В похоронной мессе участвует и президент Эстонии Алар Карис. Всего в Ватикане ожидаются лидеры более чем 50 стран, а также 11 действующих монархов.
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