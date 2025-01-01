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  • 01.01.25, 00:56

Умер президент Арнольд Рюйтель

31 декабря в возрасте 96 лет умер президент Эстонии Арнольд Рюйтель. Президент Алар Карис выразил в соцсети соболезнования семье покойного.
Арнольд Рюйтель.
  • Арнольд Рюйтель. Foto: Liis Treimann
Арнольд Рюйтель был председателем Президиума Верховного Совета Эстонской ССР (1983—1990), председателем Верховного Совета Эстонии (1990—1992). В 1991–1992 был членом Конституционной Ассамблеи, затем возглавил Эстонскую партию селян, был председателем Народного союза Эстонии.
В 1995–2001 годах избирался в депутаты Рийгикогу, был его вице-спикером и, наконец, в 2001-2006 годах занимал пост президента.
В последние годы был почетным председателем Народного союза Эстонии, а с 2012-го - Эстонской консервативной народной партии (EKRE), из которой вышел в этом году.
В последние дни Арнольд Рюйтель находился в больнице.

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