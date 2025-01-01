Назад 01.01.25, 00:56 Умер президент Арнольд Рюйтель 31 декабря в возрасте 96 лет умер президент Эстонии Арнольд Рюйтель. Президент Алар Карис выразил в соцсети соболезнования семье покойного.

Арнольд Рюйтель. Foto: Liis Treimann

Арнольд Рюйтель был председателем Президиума Верховного Совета Эстонской ССР (1983—1990), председателем Верховного Совета Эстонии (1990—1992). В 1991–1992 был членом Конституционной Ассамблеи, затем возглавил Эстонскую партию селян, был председателем Народного союза Эстонии.

В 1995–2001 годах избирался в депутаты Рийгикогу, был его вице-спикером и, наконец, в 2001-2006 годах занимал пост президента.

В последние годы был почетным председателем Народного союза Эстонии, а с 2012-го - Эстонской консервативной народной партии (EKRE), из которой вышел в этом году.

В последние дни Арнольд Рюйтель находился в больнице.