Назад 28.04.25, 11:40 Глава инвестиционной компании, оставившей богачей без миллионов евро, движется к банкротству Олев Шульц, который два десятилетия управлял деньгами состоятельных клиентов, подал ходатайство об объявлении личного банкротства.

Олев Шульц, который обычно старается не появляться на публике, на собрании кредиторов Cresco Securities в прошлом году.

Foto: Liis Treimann

Как писал Äripäev прошлым летом, компания бывшего главы совета Estonian Air Олева Шульца обещала золотые горы тем, кто вложится в облигации. В итоге инвесторы лишились миллионов евро. Из-за разъяренных инвесторов компания обанкротилась в июле прошлого года. В ноябре того же года обанкротилась и ее материнская фирма Cresco.