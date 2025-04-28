Глава инвестиционной компании, оставившей богачей без миллионов евро, движется к банкротству

Олев Шульц, который обычно старается не появляться на публике, на собрании кредиторов Cresco Securities в прошлом году.
Foto: Liis Treimann
Как писал Äripäev прошлым летом, компания бывшего главы совета Estonian Air Олева Шульца обещала золотые горы тем, кто вложится в облигации. В итоге инвесторы лишились миллионов евро. Из-за разъяренных инвесторов компания обанкротилась в июле прошлого года. В ноябре того же года обанкротилась и ее материнская фирма Cresco.
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