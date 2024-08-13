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Койт Бринкманн

13 августа 2024 в 13:11









“Управляющие активами”, оставившие богачей без миллионов евро, принесли присягу как должники

Владелец Cresco Väärtpaberid Олев Шульц. Фото: Лийз Трейманн

На слушаниях по делу о банкротстве управляющей компании Cresco Väärtpaberid, (которая якобы инвестировала в искусственные алмазы в Сингапуре, фармацевтический проект в ОАЭ или крупный выпуск облигаций в Люксембурге) члены ее правления принесли присягу должника.

Владелец компании Олев Шульц и председатель совета Маркус Лийметс должны будут принести присягу после того, как банкротный управляющий объяснит, в какой части им необходимо это сделать. Однако общее собрание кредиторов было объявлено закрытым, а журналистов попросили покинуть зал.