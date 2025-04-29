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  • 29.04.25, 16:26

Таллинн прекратил трудовые отношения с Еленой Глебовой

Столичные власти прекратили трудовые отношения с руководителем расположенного в Ласнамяэ ледового холла Tondiraba Еленой Глебовой, которой на прошлой неделе были предъявлены подозрения в коррупции, передает rus.err.ee.
Елена Глебова.
  • Елена Глебова.
  • Foto: Scanpix
По словам заведующего Таллиннским спортивным центром Тарви Пюрна, в подчинении которого находится и Tondiraba, трудовой договор с Еленой Глебовой был расторгнут в понедельник вечером.
«В настоящий момент работа Tondiraba временно реорганизована: заместитель руководителя исполняет обязанности руководителя, все функционирует в обычном режиме. На данный момент никаких серьезных проблем нет, в Tondiraba проходит чемпионат мира по хоккею. Думаю, и в дальнейшем все пойдет по плану. Если в ходе работы выяснится, что потребуется дополнительная сила, то мы отреагируем оперативно и будем решать возникающие задачи по мере их появления», – добавил Пюрн.
Дозвониться до самой Глебовой Rus.ERR не удалось.
Согласно предварительному подозрению, Елена Глебова принимала решения в отношении связанного с ней некоммерческого объединения и заключала с ним договоры на использование залов и площадок спортивного центра. Также ей предъявлено подозрение в получении выгоды путем мошенничества, которое, по версии следствия, выражалось в представлении ложных сведений о тренерской деятельности в Фонд спортивного обучения и информации.
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