Производитель бетона понес большие убытки, рынок на дне третий год подряд
В прошлом году предприятие Muuga Betoonelement понесло убытки в размере 1 млн евро, поскольку финский строительный рынок остается исторически слабым, и надежда на улучшение ситуации появится только в следующем году.
Среди прочих, завод по производству железобетонных элементов компании Muuga Betoonelement, принадлежащий предприятиям Rand ja Tuulberg и Astlanda Ehitus, был открыт в 2008 году.
Foto: Андрес Хаабу
«2024 год был очень трудным для производителей железобетонных изделий. Рынок продолжал находиться в глубоком спаде», – пишет в отчете за прошлый год руководитель и один из собственников расположенной в Мууга компании Индрек Элламаа.
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