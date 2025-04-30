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  • 30.04.25, 12:32

Производитель бетона понес большие убытки, рынок на дне третий год подряд

В прошлом году предприятие Muuga Betoonelement понесло убытки в размере 1 млн евро, поскольку финский строительный рынок остается исторически слабым, и надежда на улучшение ситуации появится только в следующем году.
Среди прочих, завод по производству железобетонных элементов компании Muuga Betoonelement, принадлежащий предприятиям Rand ja Tuulberg и Astlanda Ehitus, был открыт в 2008 году.
  • Среди прочих, завод по производству железобетонных элементов компании Muuga Betoonelement, принадлежащий предприятиям Rand ja Tuulberg и Astlanda Ehitus, был открыт в 2008 году.
  • Foto: Андрес Хаабу
«2024 год был очень трудным для производителей железобетонных изделий. Рынок продолжал находиться в глубоком спаде», – пишет в отчете за прошлый год руководитель и один из собственников расположенной в Мууга компании Индрек Элламаа.
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