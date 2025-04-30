Производитель бетона понес большие убытки, рынок на дне третий год подряд

«Если раньше мы были старательными, быстрыми, качественными и немного более дешевыми, то теперь дешевле других мы быть уже не можем», – описал изменившуюся после быстрого роста цен рыночную ситуацию владелец Plaat Detail Яэн Ууссалу. «Мы должны быть старательными и качественными».