Назад 12.04.25, 13:32 Промышленник: мы больше не можем быть дешевле остальных «Если раньше мы были старательными, быстрыми, качественными и немного более дешевыми, то теперь дешевле других мы быть уже не можем», – описал изменившуюся после быстрого роста цен рыночную ситуацию владелец Plaat Detail Яэн Ууссалу. «Мы должны быть старательными и качественными».

Дешевизна больше не является конкурентным преимуществом Эстонии.

Foto: Veiko Tõkman

То факт, что после восстановления основных экспортных рынков и из-за быстрого роста цен эстонские экспортирующие отрасли больше не находятся в прежней конкурентной позиции, почувствовали во многих секторах.

«В центральной Финляндии или центральной Швеции производство мебели обходится чуть дешевле, чем в Эстонии – из-за цен на рабочую силу и энергию, – рассказал Ууссалу, который также входит в правление Союза мебельной промышленности, в передаче радио Äripäev «Tööandjate tund».

«Когда в Скандинавии все шло хорошо, у них не хватало мебели, и мы могли запрашивать разумную цену. Сегодня у них есть избыточные производственные ресурсы, и выбирают они, разумеется, местных производителей».

Поскольку дешевизна больше не является возможностью или аргументом, сектор ищет себя в другом направлении. «Мы больше не субподрядчики — кем тогда мы можем быть? – задается вопросом Ууссалу. – Одна из идей, которая возможно, в нынешней геополитической ситуации немного утратила актуальность, — это устойчивость». Такой имидж мог бы привлечь, например, крупную гостиничную сеть, работающую в Мюнхене. Хотя устойчивость подвергалась критике из-за сопутствующей удушающей бюрократии, по словам Ууссалу, ожидание и спрос на устойчивый продукт со стороны клиентов никуда не исчезают. Более 200 примеров бессмысленной бюрократии В то же время Ууссалу считает, что бессмысленной бюрократии могло бы стать меньше, поскольку то, как ведутся дела в Эстонии, влияет не только на происходящее на зарубежных рынках, но и на эскортирующие эстонские предприятия. На протяжении многих лет административную нагрузку обещали снизить, одна продолжался незаметный рост. Компании и отраслевые союзы составили более 200 примеров требований, которые они считают бессмысленными, и в ближайшее время этот список попадет на стол правительственного совета предпринимателей. «Производство строительных материалов связано с использованием полезных ископаемых, а это требует наличия экологических разрешений. Процедура их рассмотрения становится всё длиннее, всё более утомительной, — пояснил член правления Союза производителей строительных материалов Эстонии и руководитель Saint-Gobain Eesti Март Арро. – Конечно, предприниматели не выступают за то, чтобы мониторинга не было и экологические требования не соблюдались. Разумеется, должны соблюдаться. Но в соседних странах эти процессы проще». Помимо упрощения делопроизводства, есть и другие возможности для поддержания конкурентоспособности экономики и укрепления чувства уверенности, и условия для этого благоприятные. «Две партии с похожим мышлением сформировали правительство: такой ситуации у нас не было очень давно и, может быть, больше и не будет. Они могут принимать решения. Другое дело, хватит ли у них смелости, — пояснил Ууссалу. – Но другого варианта у них нет. Обе партии прижаты к стене, и отсюда можно двигаться только вперёд и к лучшему. Нужно просто принимать смелые и правильные решения. Если продолжать точечную настройку — падение рейтингов продолжится». Две партии с похожим мышлением сформировали правительство: такой ситуации у нас не было очень давно и, может быть, больше и не будет. Яэн Ууссалу член правления Союза мебельной промышленности Руководитель: нерешительность разрушает уверенность Горячие новости Тийт Вяхи выкупил у российских партнеров порт Силламяэ. «Порты не покупаются очень дешево» Супружеская пара из Украины открывает ресторан в Раквере Миллионы евро для загадочных онлайн-казино двигаются через эстонские фирмы “Я не хочу говорить на эту тему. Это мои личные дела“ KM Наилучший банк для торговца: Coop Pank предлагает бесплатные платежи и смарт-терминал

Глава концерна AVH Grupp Вейко Ряйм пояснил – на чувство уверенности влияет то, что представители государства говорят на публике.

«Позитивного влияния на чувство уверенности не оказал, например, спор по поводу закупки боеприпасов на 1,6 млрд евро, который длится уже год. Или энергетические дебаты. Эти вопросы стоило бы согласовать, и это помогло бы снизить тревожность», – считает он.

По мнению Ууссалу, вопросы безопасности должны подаваться более ясно: «Нужно гораздо чётче сказать, насколько мы защищены. Соседи теперь в НАТО, и 90% финнов заявили, что не боятся восточного соседа, в любом случае дадут отпор. Пригласите хотя бы министра обороны Финляндии в «Esimene stuudio» и пусть он скажет — если один солдат пересечёт границу Нарвы, то с Финляндии взлетят F-35. Это бы серьёзно укрепило уверенность».

Промышленник: на заводе работает не человек с метлой, а технолог

Серьезной требующей решения проблемой также является нехватка работников с нужными навыками.

«Экономика упала, а зарплаты выросли. Это показывает, что нам не хватает нужных рабочих рук», — подчеркнул Ууссалу. По оценке предпринимателей, решения кроются в выборе образовательных программ, цифровизации и автоматизации, а также в пересмотре практики привлечения иностранных работников.

«Эти решения можно принимать с умом. Например, Финляндия определила страны, из которых набор упрощён, и те, из которых он рискован. Если говорить о высокооплачиваемых специалистах, то здесь правительство могло бы принять смелые решения и поощрять приток высококвалифицированных кадров», — отметил Ууссалу.

Кроме того, по словам Марта Арро, важно, чтобы и сами предприниматели взяли на себя определённую роль.

«Требования к работникам меняются. Это миф, что промышленность — это грязно и низкокачественно. Сегодня промышленность предлагает молодым людям стабильную, чистую, контролируемую и хорошо оплачиваемую среду. Она может быть очень конкурентоспособна на рынке труда, поскольку стабильна и даёт возможность работать с новыми технологиями, — подчеркнул он. – Заводской рабочий – это уже не человек с метлой, он управляет сложным оборудованием».

Что ещё сдерживает развитие компаний, почему предприниматели пессимистично оценивают перспективы экономики и какие советы они дали бы министру экономики — слушайте в передаче «Tööandjate tund».