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  • 03.05.25, 13:55

Слишком специфично. Никто не решается купить центр WOW в Курессааре

Построенный в Курессааре центр впечатлений WOW пустует у моря в ожидании нового владельца. Банкротный управляющий снизил стартовую цену необычного здания, так как изначально на него не нашлось покупателей.
Центр впечатлений WOW в Курессааре ждет нового владельца.
  • Центр впечатлений WOW в Курессааре ждет нового владельца.
  • Foto: Liis Treimann
Центр WOW, который должен был стать одним из главных туристических магнитов Сааремаа, проработал совсем недолго. Центр построила во время пандемии при поддержке государственных средств компания Tulik Invest, принадлежащая Туллио Либлику. Спустя пару лет Либлику было предъявлено подозрение в мошенничестве с субсидиями, его компания обанкротилась, а уникальное здание выставили на аукцион.
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