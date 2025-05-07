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  • 07.05.25, 06:00

Школа серфинга продает базу у «Русалки»: качество воды критически упало

Известная таллиннская школа серфинга Time to surf выставила на продажу свою пляжную базу напротив Кадриорга. Причиной послужили, однако, вовсе не финансовые трудности.
Школа серфинга продает базу у «Русалки»: качество воды критически упало
  • Foto: Time to surf
Серфинг-база на пляже Инглиранд, популярной зоне отдыха неподалеку от памятника «Русалке» выставлена на продажу за 6000 евро. Согласно объявлению, к сооружению из двух модифицированных морских контейнеров подведено электричество, оно может стать «решением для мобильного бизнеса, зоны отдыха или глэмпинга».
Как пояснил ДВ основатель школы Time to surf Андрей Петров, в прошлом году качество морской воды в этом районе критически упало — из-за этого в разгар сезона школе пришлось перекраивать расписание занятий и детских лагерей. «Участились случаи отравлений. Сперва я предполагал, что дело в вирусе, который дети приносили из других лагерей — сейчас расписание у многих школьников плотное, нередко приезжают со смены на смену сразу, буквально на следующий день. Но когда и со следующей сменой ситуация повторилась, стало ясно, что дело все же в воде», — рассказал Петров.
По словам бизнесмена, он обратился за консультацией в городские инстанции, но там только развели руками — Инглиранд не входит в число общественных пляжей, рекомендованных для купания. Петров признался, что вынужденный перенос занятий в другое место повлиял на финансовые результаты фирмы, однако сворачивать деятельность Time to surf не планирует — с этого года основной базой школы станет тренировочная точка на Штромке, поблизости от официального общественного пляжа и спасательной станции.
Петров отметил, что кроме продажи рассматривает и вариант продолжения бизнеса на Инглиранде, если удастся придумать вариант использования базы без захода в воду.
В конце августа 2024 года управа района Кесклинн обновила на пляже Инглиранд знаки, напоминающие о том, что это место непригодно для купания. «За последние несколько недель в Таллиннскую детскую больницу поступило около 15 маленьких пациентов, у которых были диагностированы различные инфекции желудочно-кишечного тракта, вызывающие сильную рвоту и понос. Все эти пациенты незадолго до поступления в больницу купались или играли на пляже Инглиранд возле памятника «Русалка»», — рассказали тогда в управе.
Time to surf занимается обучением серфингу, виндсервингу и кайтингу, зимним видам спорта, организацией мероприятий и детских лагерей в Таллинне, Ляэне- и Ида-Вирумаа.
В 2023 году (последние доступные данные) компания Time to surf OÜ задекларировала выручку в размере 38 846 евро, что почти на 40% больше, чем годом ранее (27 891 евро). Также это рекордная показанная выручка за все 12 лет существования компании. В том же году фирма показала чистую прибыль в размере 7480 евро, что на 52,7% меньше, чем годом ранее.
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