Виктор Лехтсе вместе с дочерью превратил заброшенный хутор в приключение для иностранных туристов. Фото: Николай Андреев

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Николай Андреев

24 мая 2024 в 3:00

Хутор без электричества заманивает иностранцев в леса Ида-Вирумаа

Погода зовет провести выходные на природе, и часто горожане для этого арендуют дома, хутора, места в кемпингах. Для хозяев таких мест размещения сейчас начинается самый горячий сезон. Три владельца очень разного съемного жилья из Ида-Вирумаа рассказали о своих надеждах на этот сезон и о том, каков их бизнес изнутри.

В Ида-Вирумаа самые известные места отдыха на природе – у Чудского озера, здесь есть и старые кемпинги с вместимостью больше ста человек, и много новых, современных домов на одну семью для сдачи в аренду. Но с побережьем конкурируют дома в лесах и полях. Зачастую это не построенное с нуля жилье, а старые хутора, иногда – мызы, которые переоборудовали для приема гостей. Правда, водоем – это такое важное конкурентное преимущество, что если на хуторе нет пруда, приходится копать.

Чтобы привлечь гостей, хозяевам нужно постоянно инвестировать в жилье и оборудование для спорта, для бани. Но встречается и обратный подход – продавать минимальный уровень комфорта и близость к дикой природе.

Хутор в поле с собственным островом

Хутор Atsalama Puhketalu расположен между Йыхви и Чудским озером. Его владелец Дмитрий Москалюк рассказал, что когда-то это был обычный хутор, но от первоначального вида почти ничего не осталось. Заметно, что на строительство и на ландшафтный дизайн хозяева потратили огромное количество времени.

Ландшафтный дизайн на хуторе Атсалама. Фото: Николай Андреев

Кроме дома здесь предусмотрена большая территория для игры в футбол и волейбол. Есть купель, бочка-фурако, баня. Но главная особенность: вместо старого небольшого пруда здесь создан удобный для купания водоем с островом, с вышкой для ныряния и даже с собственным небольшим песчаным пляжем.

«Не у всех хуторов есть хорошие водоемы, не просто пруд, а чтобы можно было купаться, – говорит хозяин хутора. – Если на Чудском из домиков нужно идти купаться в общественное место, то у нас люди снимают свое озеро, на котором купаются только они».

Рукотворный пляж на хуторе Атсалама. Фото: Николай Андреев

Наемных работников на хуторе нет, работает на нем сам Дмитрий и его супруга. Они живут неподалеку, но большую часть времени оба проводят на туристическом хуторе.

«Это не прибыльный бизнес. В наших условиях, тем более в Ида-Вирумаа – поднять цены ты не можешь, потому что у людей зарплаты небольшие, а с нашим климатом все быстро амортизируется, и нужно постоянно что-то ремонтировать, если хочешь, чтобы все было красиво. Облагораживание территории тоже отнимает много времени и денег», – рассказывает владелец туристического хутора.

Он рассказал, что в этом году заменил все постельное белье, впереди – обновление душевой. Что-то перекрашивать нужно непрерывно, чтобы хутор сохранял привлекательный для гостей вид. В целом практически вся прибыль снова реинвестируется, а фирма всегда работает на грани окупаемости.

«Проблемой будет повышение подоходного налога, которое может вообще убить весь маленький туристический бизнес в Эстонии», – говорит Дмитрий.

«Это больше дело для души, – добавляет он. – Гостям нравится, они довольны – поэтому и работаем».

Приезжают на хутор Атсалама со всей Эстонии. Есть гости из Южной, из Западной Эстонии, которые хотят познакомиться с Ида-Вирумаа. Проводят летние дни различные фирмы из других уездов. Но основные клиенты – местные: здесь они празднуют юбилеи, дни рождения, организуют другие мероприятия. Иностранных гостей, по словам Дмитрия, практически не бывает.

На хуторе есть вышка для прыжков в воду. А за ней виднеется остров, на который можно попасть по мостику. Фото: Николай Андреев

На ближайшее время все выходные уже забронированы, есть бронирования и на будние дни.

«Будет хороший сезон, хотя не такой хороший, как в 2020 году. Когда был ковид, за границу нельзя было ездить, был самый лучший год», – говорит хозяин хутора.

Зимой, по словам Дмитрия, дохода хватает только на оплату счетов, а время, когда можно заработать на обновление хутора, начинается сейчас.

Отсутствие электричества как преимущество

Liivaküla metsamajake – это маленький хутор у подножия песчаного холма, поросшего лесом. Здесь нет и никогда не было электричества, туалет – на улице, а воду нужно носить из колодца. В колодце же хозяин предлагает хранить продукты и пиво, поскольку нет электричества – нет холодильника.

«Два дня назад здесь был такой большой медведь – никогда раньше такого не видел. Но медведи сейчас в волости Алутагузе везде есть. Это не опасно, если рядом нет медвежат», – рассказывает хозяин хутора Виктор Лехтсе.

С песчаного холма открывается вид на хутор Лийвакюла и поля. Фото: Николай Андреев

На холме над хутором стоит «смотровая вышка». Или вернее, застекленная беседка, где можно, закрывшись от комаров, наслаждаться прекрасным видом на окрестные поля. Пруд здесь тоже выкопали, в него можно нырять после бани, распугивая лягушек и рыб.

Но главная достопримечательность Лийвакюла – именно отсутствие электричества. Пожить в эстонском лесу без света приезжают туристы из Австрии, Финляндии, других европейских стран. В какой-то период было особенно много немцев. Вспоминая самую экзотическую для него страну, откуда приезжали гости, хозяин называет Гибралтар.

Этот туристический хутор – проект Виктора и его дочери Лийз. Девушка живет в Тарту и занимается привлечением гостей в интернете. Гости находят хутор в Airbnb. Был еще аккаунт на Booking.com, но от него отказались, потому что гостей было слишком много. Не готовы были к такому количеству работы, говорит Виктор.

Электричества нет, но мобильный интернет работает, и своим приключением можно сразу похвастаться друзьям. Фото: Николай Андреев

В прошлом году домик был занят каждые выходные и в некоторые будние дни. А в этом году бронирований меньше, чем в прошлом. Видимо, сказывается экономическая ситуация, говорит он.

Зато от погоды хутор почти не зависит – в отличие от съемного жилья на берегу Чудского озера, куда едут загорать и купаться именно в хорошую погоду.

Жить в полной темноте туристам не приходится. В домике есть многочисленные лампочки на батарейках, есть пауэрбанк для телефонов. А чтобы заварить чай или кофе, можно воспользоваться туристической газовой плиткой, а не топить печку.

Сама печка маленькая, по сути, это дровяная плита для готовки, поэтому зимой хутор гостей не принимает. В теплый сезон здесь могут разместиться четыре человека. Кроме жилого домика, есть баня, навес с мангалом, уже упомянутая «смотровая вышка» и старинный бревенчатый сарай.

Виктор владеет окрестными лесами и живет на хуторе неподалеку, старый хутор Лийвакюла он перестраивал в туристический объект своими руками, а дочь Лийз занималась дизайном, делала украшения из дерева.

«Мы не хотели брать никаких денег в банке. Хотели так, что если клиентов нет – у нас нет проблем, мы никому не должны, не нужно платить за электричество, за канализацию… Если бы все это было, я не знаю, сколько нужно было бы брать с гостей, – рассказывает Виктор. – У нас плата минимальная, 80 евро за ночь, сами все делаем и строили с дочкой вдвоем.

Я один, может быть, и не стал бы. Но она сказала: давай попробуем. И люди начали приезжать. Городским же это супер – пару дней пожить в такой ситуации. У меня есть книга отзывов, и как-то гости написали, что жить без электричества – это самое классное. Особенно в августе вечером, когда поднимается луна, а вокруг – темно».

В старом доме Виктор отодрал внутреннюю обшивку, привел в порядок бревна и потолочные балки. Баню пришлось ремонтировать дважды. Раньше это была баня по-черному, без дымовой трубы, но гости перестарались с растопкой печи, случился пожар. Пожарные приехали быстро, поэтому сгорела только крыша и обгорел сруб. Виктор просто почистил бревна пескоструйной машиной, сам обшил досками и установил современную печь.

Баня по-черному пережила пожар и превратилась в менее экзотическую баню с дымовой трубой. Фото: Николай Андреев

«Я считаю, что это все-таки хобби. Я занимаюсь лесом, работаю в лесу, но, правда, в этом году пойду на пенсию. У меня еще в Каукси есть домик (на берегу Чудского озера – прим. ред.). Но я сам не хочу слишком много этим заниматься», – говорит он.

Если надоест, туристический хутор можно продать кому-то как дачу, рассуждает Виктор. После сделанного ремонта еще лет 50-60 дом простоит, добавляет он. Только тянуть сюда электричество очень дорого, придется использовать солнечные панели, которых будет достаточно лишь летом.

«Сейчас я живу так, что работаю, когда хочется»

Пеэтер Лейф тоже в одиночку обслуживает свое жилье для сдачи в аренду у Чудского озера. Иногда помогает пожилая соседка. В Таллинне у Пеэтера осталась строительная фирма, в столице продолжает работать супруга, которая приезжает на Чудское на выходные. Соответственно, зарплату оба супруга до сих пор получают в Таллинне.

Сначала Пеэтер Лейф хотел себе дачу на Чудском, но после первого участка купил второй, потом третий и переехал из Таллинна в новый дом на озере.

На строительстве съемного жилья Пеэтер Лейф тоже работал сам. Его компания Peipsi Puhkemajad – это два больших дома, два парных дома поменьше, все вместе они могут принять одновременно до 30 человек. Первый свой дом Пеэтер построил здесь 16 лет назад, а недавно реконструировал его, чтобы все дома были в одном стиле.

Хозяин 16 лет назад своими руками начал строить на озере дома, которые теперь сдает в аренду. Фото: Николай Андреев

«Я никогда не просил европейские деньги или еще какие-то. Мне это не нравится, это портит конкуренцию, – говорит владелец недвижимости. – Кто-то строит за евроденьги, а я должен был продать свой дом в Таллинне, чтобы построить здесь».

Пеэтер Лейф расширял бизнес постепенно – собирал доходы с имеющихся домов, чтобы строить следующий. На реновацию двух самых старых домов использовал и банковский кредит, который планирует погасить уже через год. Но на вопрос, за какое время инвестиции в строительство домов окупаются, он затрудняется ответить:

«Никогда не думал об этом. Это неважно. Домики же никуда не денутся – их всегда можно продать, дешевле они не становятся. Аренда – это плюс, бонус».

Продать – это вполне конкретный план.

«Я строил в сосновом лесу, мой первый дом был здесь», – рассказывает хозяин съемного жилья.

Вокруг аккуратных деревянных домов Peipsi Puhkemajad нет привычного газона – деревянные пешеходные дорожки ведут гостей мимо сосен прямо через черничник.

Дома у Чудского озера стоят прямо в черничнике. Фото: Николай Андреев

Сейчас, считает Пеэтер, местность уже не та – в лесу около озера вырос уже целый поселок. Многие дома совсем новые, многие из них тоже сдаются на лето. Он очень недоволен работой местной власти – разросшийся туристический поселок она просто игнорирует, как будто здесь никто не живет, говорит предприниматель.

«Думаю, еще лет пять я буду здесь, потом продам все и уеду», – говорит Пеэтер Лейф.

Там все время что-то происходит, там мероприятия почти каждую неделю – и зимой, и летом. Здесь – только летом, а остальное время здесь, как в тундре. Пеэтер Лейф

Он планирует продать дома по одному. Но уезжать из Эстонии предприниматель не собирается и в качестве следующего места жительства рассматривает Отепя:

«Там все время что-то происходит, там мероприятия почти каждую неделю – и зимой, и летом. Здесь – только летом, а остальное время здесь, как в тундре. Но отдыхающим, конечно, это очень нравится. В этом году у меня гости уже из 13 государств! Австралия, США, вся Европа. Меня находят в Booking – в первый раз. Во второй уже звонят напрямую. Люди из Австралии сейчас приедут уже третье лето подряд. Из Англии постоянно едут, из Германии – одни и те же люди. У нас больше, чем 50% клиентов – постоянные, кто раньше уже были. Но все время появляются и новые».

Пеэтер Лейф ожидает хороший сезон:

«С начала года бронирований намного больше, чем было в прошлом году, – говорит он. – Только апрель был не очень: месяц холодный был. Все остальные месяцы – лучше, чем в прошлом году».

Немного свободных мест этим летом еще есть, но чтобы выбрать в нынешнем июле любые выходные по своему желанию, нужно было бронировать их в сентябре прошлого года.

При этом Peipsi Puhkemajad работают и зимой, и даже тогда благодаря хорошему утеплению они окупаются.

«Скажем так, июнь-июль-август – у нас 50% годового оборота. Остальные 9 месяцев – другие 50%. Тут многие работают только летом. Как я и говорю, если люди строят на евроденьги, своих денег они вкладывают мало, им не надо их отрабатывать. Они открываются, когда им не лень. А я должен все время быть открыт», – говорит Пеэтер Лейф.

Пеэтер Лейф установил сам себе правила: никакого гипрока. Фото: Николай Андреев

При этом он говорит, что уже добился того, что может работать, когда хочет:

«Если нанимать работников, будет уходить много денег. Я бросил работать в Таллинне, сам все делаю здесь. И сейчас я живу так, что работаю, когда хочется. Ничего не делаю только потому, что я должен это делать. Проснулся с настроением класть плитку – делаю. Нет настроения – сел в машину, поехал в Ригу или еще куда-нибудь.

Если клиенты приедут – у меня ключи на стене в ящичке с кодом. Я говорю по телефону код, человек достает ключ, сам заходит, сам выходит. Я приеду через неделю, приберусь. Но люди сейчас такие, что уже несколько лет никто никогда не оставляет даже грязную посуду. Убирают нормально, особенно, конечно, те, кто приезжают из-за границы. Но и местные уже стали убирать за собой. Очень много изменилось за эти 16 лет».