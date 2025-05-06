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  • 06.05.25, 12:53

«Даже если пошлины будут снижены, ущерб уже нанесен». Банки пересматривают прогнозы роста экономики

Экономика Эстонии медленно восстанавливается, но торговая война США может ослабить этот процесс.
Тыну Мертсина из Swedbank и Михкель Нестор из SEB заявили, что прогноз экономического роста США в этом году снижен с почти 3% до 1%.
  • Тыну Мертсина из Swedbank и Михкель Нестор из SEB заявили, что прогноз экономического роста США в этом году снижен с почти 3% до 1%.
  • Foto: Andras Kralla
В результате повышения налогов и высокой инфляции покупательская способность людей ослабевает, но частичное снижение процентных ставок и налоговая реформа следующего года несколько смягчат ситуацию. Снижение налогов и рост оборонных расходов окажут серьезное влияние на бюджет следующего года.
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