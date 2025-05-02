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  • 02.05.25, 06:00

Сто дней Трампа: как выживают эстонские экспортеры в США

Сто дней президентства Трампа, по всей видимости, начали подъедать прибыль и посеяли хаос и страх, что обострение торговой войны может означать для Эстонии серьезное снижение уровня безопасности в этом регионе.
По словам директора Ericsson Eesti Сирли Мянниксаар, все экспортеры потеряют часть прибыли.
  • По словам директора Ericsson Eesti Сирли Мянниксаар, все экспортеры потеряют часть прибыли.
  • Foto: Raul Mee
Нынешняя торговая война касается всех – как крупных, так и малых компаний – и начинается прежде всего с полной неопределенности, говорили на семинаре по торговой политике, организованном Банком Эстонии, как руководитель фортепианной фабрики Estonia с многомиллионным оборотом Индрек Лауль, так и директор эстонского подразделения Ericsson с оборотом 450 миллионов евро Сирли Мянниксаар.
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