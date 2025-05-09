Лондон и Вашингтон заключили новое торговое соглашение

Соединенные Штаты и Великобритания заключили новое торговое соглашение. Об этом президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявили в четверг, 8 мая, по итогам телефонного разговора, пишет Deutsche Welle
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- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (слева) и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции в Восточном зале Белого дома. 27 февраля 2025 года
- Foto: Getty Images/Scanpix
Глава Белого дома назвал сделку «первым историческим торговым соглашением со Дня освобождения».
По его утверждению, США получат 6 млрд долларов (5,3 млрд евро) внешнеторговых доходов, а также 5 млрд долларов (4,4 млрд евро) за счет новых экспортных возможностей для фермеров, скотоводов и других производителей. Кроме того, будет создана двусторонняя зона для торговли алюминием и сталью, а также обеспечена безопасная цепочка поставок фармацевтической продукции.
Окончательные детали будут обсуждаться в ближайшие недели, сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме, к которой по телефону присоединился и Стармер.
США также близки к заключению торговых соглашений с Индией и Израилем, кроме того, переговоры идут с рядом других государств, включая Японию, Южную Корею и Вьетнам, писали американские СМИ.
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