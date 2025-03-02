Великобритания и Франция работают над мирным планом для Украины

На пресс-конференции Дональда Трампа и Владимира Зеленского прозвучал вопрос о странах Балтии. Тема Эстонии, Латвии и Литвы поднималась неоднократно, что в какой-то момент усилило напряженность между двумя президентами.
Переговоры Украины и США в Белом доме закончились скандалом. Европейские политики встали на сторону Украины, в то время как в США мнения разделились. Сам Зеленский утверждает, что хочет мира, и что Украина намерена оставаться партнером США. В Америке ждут извинения от президента Украины, а СМИ пишут, что Вашингтон рассматривает возможность остановки военной помощи.
Единственная эффективная гарантия – это защитный зонтик НАТО, подчеркнула глава европейской дипломатии. Кая Каллас также потребовала привлечь Европу к переговорам об урегулировании войны в Украине, пишет DW.
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