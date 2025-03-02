Великобритания и Франция работают над мирным планом для Украины

Переговоры Украины и США в Белом доме закончились скандалом. Европейские политики встали на сторону Украины, в то время как в США мнения разделились. Сам Зеленский утверждает, что хочет мира, и что Украина намерена оставаться партнером США. В Америке ждут извинения от президента Украины, а СМИ пишут, что Вашингтон рассматривает возможность остановки военной помощи.