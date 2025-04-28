Назад 28.04.25, 16:37 Блог Райво Варе: Трамп играет в смертельно опасную военную игру Хотя президент США Дональд Трамп до сих пор был больше на стороне интересов России, когда речь заходила о мире в Украине, недавние события несколько напрягли Кремль, который до сих пор наслаждался своими обманными маневрами, пишет обозреватель Райво Варе в 44-й записи своего военного блога.

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский на исторической встрече в Ватикане.

Foto: Zuma Press/Scanpix

Как известно, во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал закончить войну в Украине за 24 часа. Затем срок выполнения этого обещания начал постепенно увеличиваться. В последних версиях упоминались уже 100 дней и полгода. Теперь эти 100 дней истекают.

В 44-й записи блога я как раз фокусируюсь на текущем положении дел.

Трамп смотрит на стороны конфликта по-разному

Начнем, пожалуй, с того, что, по сути, был предпринят ряд действий, которые, к сожалению, создают впечатление, что, несмотря на свою риторику, Трамп до сих пор занимает скорее промосковскую позицию.

Время от времени он обещает оказать давление на Кремль, но на деле оказывает последовательное политическое давление только на Украину. Обычно это объясняют его личными предпочтениями, симпатией к Владимиру Путину и неприязнью к Владимиру Зеленскому, поскольку тот когда-то отказался выполнять просьбы Трампа, направленные против его главной цели личной мести – Джо Байдена, а также общей склонностью Трампа поддерживать автократов и прочими причинами.

Психологическое профилирование, безусловно, можно обсуждать, но я бы считал, что настоящие причины достаточно явно лежат на поверхности и неоднократно подчеркивались как устными, так и письменными высказываниями Трампа и его ближайших соратников.

Именно так: геополитическая школа мысли, которую представляет администрация Трампа, рассматривает глобальную ситуацию в контексте так называемой классической ловушки Фукидида, известной еще со времен Пелопоннесских войн. В этом контексте восходящая держава (в данном случае Китай) бросает вызов существующей доминирующей державе (США), что, как правило, приводит их противостояние к военному конфликту.

Для того, чтобы предотвратить это и хотя бы в какой-то мере сохранить свое лидирующее положение, доминирующая держава должна заблаговременно предпринять шаги по ограничению возможностей восходящего государства. Этим начали заниматься еще во времена президента Барака Обамы и последовательно продолжали и в первый президентский срок Трампа, и при Байдене, и теперь.

Именно здесь следует искать более широкий контекст текущего выбора Трампа. Он всеми силами старается оторвать Россию, которая из-за войны против Украины полностью оказалась в китайской орбите, от Китая – главного противника Америки. И если не сделать Россию союзником, то хотя бы добиться ее нейтральной позиции в этом важнейшем противостоянии.