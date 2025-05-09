Рост немецкого фондового рынка установил новый рекорд

Торги на DAX закрылись на уровне 23 499,32 пункта, что на 0,63% выше вчерашнего показателя. С начала года DAX вырос на 17,4%. Ровно месяц назад индекс находился ниже уровня начала года, когда США пригрозили Европе высокими тарифами. По сравнению с этим уровнем DAX вырос за месяц на 19,5%.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.