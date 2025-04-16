Назад 16.04.25, 13:35 Пошлины против Nvidia остановили ралли фондовых рынков Двухдневное ралли мировых акций подошло к концу: администрация Трампа ввела новые ограничения на экспорт чипов Nvidia в Китай. Основные фьючерсы на акции вновь предсказывают кроваво-красный день.

Торговые конфликты в США не намерены утихать.

Торговые конфликты США не показывают признаков затишья. Согласно решению Дональда Трампа, теперь Nvidia сможет экспортировать чип искусственного интеллекта H20 в Китай и ряд других стран только после получения соответствующей лицензии. По оценке Nvidia, это может привести к убыткам в размере 5,5 млрд долларов.