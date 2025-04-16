Пошлины против Nvidia остановили ралли фондовых рынков

Торговые конфликты США не показывают признаков затишья. Согласно решению Дональда Трампа, теперь Nvidia сможет экспортировать чип искусственного интеллекта H20 в Китай и ряд других стран только после получения соответствующей лицензии. По оценке Nvidia, это может привести к убыткам в размере 5,5 млрд долларов.
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Власти Китая потребовали от авиакомпаний страны отказаться от поставок самолетов, запчастей и оборудования Boeing в рамках торговой войны с США, сообщает со ссылкой на источники агентство Bloomberg во вторник, 15 апреля.
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