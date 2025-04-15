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  • 15.04.25, 14:41

Резко подорожавшее золото обещает дальнейший рост

Стоимость золота продолжает устанавливать новые рекорды: на данный момент цена поднялась уже выше 32000 долларов. Международные банки верят в продолжение ралли.
Вместо коллекционирования золотых слитков проще и прибыльнее инвестировать в золотодобывающие компании или ETF, содержащие акции горнодобывающих компаний.
  • Вместо коллекционирования золотых слитков проще и прибыльнее инвестировать в золотодобывающие компании или ETF, содержащие акции горнодобывающих компаний.
  • Foto: AFP/Scanpix
На глобальных рынках растет неопределённость, что является попутным ветром для самого традиционного класса активов в мире. Международные крупные банки прогнозируют, что ралли золота продолжится. Например, Bank of America считает, что в течение нескольких лет цена за унцию достигнет 3500 долларов. Прогнозы, сделанные всего несколько месяцев назад JP Morgan и Goldman Sachs, уже сбылись, передаёт Kauppalehti.
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