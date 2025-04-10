Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,13%299,45
  • OMX Riga−0,28%862,49
  • OMX Tallinn0,32%1 943,3
  • OMX Vilnius0,08%1 151,17
  • S&P 5009,52%5 456,9
  • DOW 307,87%40 608,45
  • Nasdaq 12,16%17 124,97
  • FTSE 1003,99%7 985,86
  • Nikkei 2259,13%34 609
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,91
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%94,4
  • OMX Baltic0,13%299,45
  • OMX Riga−0,28%862,49
  • OMX Tallinn0,32%1 943,3
  • OMX Vilnius0,08%1 151,17
  • S&P 5009,52%5 456,9
  • DOW 307,87%40 608,45
  • Nasdaq 12,16%17 124,97
  • FTSE 1003,99%7 985,86
  • Nikkei 2259,13%34 609
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,91
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%94,4
  • 10.04.25, 12:01

Европейские фондовые рынки открылись в эйфории

После мощного ралли на рынках США и Азии европейские фондовые рынки также открылись стремительным ростом.
Евроейские рынки открылись с самого большого скачка с 2020 года.
  • Евроейские рынки открылись с самого большого скачка с 2020 года.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Вчера президент США Дональд Трамп объявил, что делает паузу в 90 дней для большинства стран, в отношении которых он ввел пошлины 2 апреля. Исключение – Китай, для которого пошлины, наоборот, были повышены. Эта новость вызвала эйфорию сначала на американских, а затем на азиатских рынках. Теперь настал черед европейских акций – местные рынки открылись самым сильным ростом с 2020 года.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 10.04.25, 07:49
Трамп про рынки: ну, я подумал, что люди немного перегнули палку
Вашингтон приостанавливает действие большинства тарифов против стран, которые не приняли ответных мер, но повысил тарифы против Китая.
Биржа
  • 09.04.25, 21:42
Трамп заморозил пошлины на 90 дней. Рынки взлетели
Дональд Трамп объявил в Truth Social, что делает паузу в 90 дней в отношении большинства стран, в отношении которых ввел пошлины 2 апреля. Исключение - Китай, для которого пошлины, наоборот, были повышены.
Биржа
  • 07.04.25, 17:13
Торговая война: что дальше? Гиганты Уолл-стрит предлагают несколько сценариев
За два дня рынки потеряли 5,4 триллиона долларов. Наряду с крупными банками, прогнозирующими снижение прибылей и риск глобальной рецессии, есть и те, кто считает, что через несколько месяцев все переживания останутся в прошлом.
Биржа
  • 07.04.25, 11:12
Таллиннская биржа окрасилась в красный: падение возглавляют банки
LHV -5%, банк Šiauliai -6%
Как и остальные рынки, Балтийская биржа начала торговую неделю с ощутимого снижения – значительный минус показывают банковские акции.
  • KM
Content Marketing
  • 28.03.25, 12:55
В медицине все больше заметен тренд на цифровизацию процессов по обращению с рабочей одеждой
Для больниц и других медицинских учреждений надлежащий уход за рабочей одеждой является чрезвычайно важным. Помимо обеспечения корректного внешнего вида, этот процесс среди прочего обеспечивает, что в рабочей одежде не заведутся бактерии, вирусы и другие патогены, которые могут представлять опасность для медицинского работника и пациента. Современная технология позволяет минимизировать опасности посредством цифровизации.

Самые читаемые

1
Биржа
  • 08.04.25, 11:52
Крах фондового рынка опустошил и пенсионные фонды Эстонии
2
Эпицентр
  • 09.04.25, 09:01
Миллионы евро для загадочных онлайн-казино двигаются через эстонские фирмы
“Я не хочу говорить на эту тему. Это мои личные дела“
3
Новости
  • 09.04.25, 07:00
ТОП налоговых должников: компании еле сводят концы с концами
4
Новости
  • 08.04.25, 17:01
Успешное производство переезжает на новый завод в Раквере: в планах – рост объемов и расширение штата
5
Подсказка
  • 09.04.25, 06:00
Новый закон: какие компании с 2026 года не смогут нанимать иностранцев?
6
Новости
  • 08.04.25, 17:16
Финская биржевая компания приобретает две эстонские фирмы

Последние новости

Биржа
  • 10.04.25, 12:01
Европейские фондовые рынки открылись в эйфории
Новости
  • 10.04.25, 11:10
Перенос бизнеса не помог: продавец стройматериалов погряз в долгах
«Сейчас не лучшие времена. Такова жизнь».
Новости
  • 10.04.25, 09:37
Число зарубежных туристов достигло уровня 2019 года
Новости
  • 10.04.25, 08:59
Миллионный тендер госкомпании омрачают подозрения в подгонке условий под конкретную фирму
Конкуренты сомневаются, что такой тендер вообще необходим
Биржа
  • 10.04.25, 07:49
Трамп про рынки: ну, я подумал, что люди немного перегнули палку
Биржа
  • 10.04.25, 07:00
Иноземцев: нового кризиса 2008 года точно не жду
Эпицентр
  • 10.04.25, 06:00
«Рост инвестиций на 400%» и «от старта в Эстонии до оборота в миллиард»: как вложиться в недвижимость и не потерять деньги
Биржа
  • 09.04.25, 21:42
Трамп заморозил пошлины на 90 дней. Рынки взлетели

Сейчас в фокусе

Платеж в казино приоткрыл дверь в темный мир, где не действуют правила.
Эпицентр
  • 09.04.25, 09:01
Миллионы евро для загадочных онлайн-казино двигаются через эстонские фирмы
“Я не хочу говорить на эту тему. Это мои личные дела“
Руководитель магазина косметических товаров Tradehouse Лаура Кулдкепп объяснила, что рост налоговой задолженности компании связан с открытием нового магазина в Риге, поскольку речь идет о крупной инвестиции.
Новости
  • 09.04.25, 07:00
ТОП налоговых должников: компании еле сводят концы с концами
По мнению работодателей, легальное привлечение иностранцев на рынок труда необходимо упростить.
Подсказка
  • 09.04.25, 06:00
Новый закон: какие компании с 2026 года не смогут нанимать иностранцев?
Олександр и Ирина в мае откроют ресторан Read. До этого момента еду можно забирать самостоятельно или заказывать на дом.
Новости
  • 09.04.25, 11:24
Супружеская пара из Украины открывает ресторан в Раквере
Новым владельцем дилера сварочного и режущего оборудования Spetselektroodi AS станет финская биржевая компания Boreo.
Новости
  • 08.04.25, 17:16
Финская биржевая компания приобретает две эстонские фирмы
Основной вид деятельности самого щедрого работодателя сектора – перевозка леса.
ТОП
  • 09.04.25, 14:03
Самые щедрые автоперевозчики: 4000 евро в месяц – новый рекорд сектора
Индекс S&P 500 во вторник едва избежал медвежьего рынка.
Биржа
  • 09.04.25, 08:13
Рынки продолжают падать
Ливия Лаас и Ааро Лоде .
  • KM
Content Marketing
  • 03.04.25, 15:50
Виртуальная ярмарка труда и карьеры предлагает немало полезной информации и для тех, кто сегодня не ищет работу или работников

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025