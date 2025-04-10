Назад 10.04.25, 12:01 Европейские фондовые рынки открылись в эйфории После мощного ралли на рынках США и Азии европейские фондовые рынки также открылись стремительным ростом.

Евроейские рынки открылись с самого большого скачка с 2020 года.

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Вчера президент США Дональд Трамп объявил, что делает паузу в 90 дней для большинства стран, в отношении которых он ввел пошлины 2 апреля. Исключение – Китай, для которого пошлины, наоборот, были повышены. Эта новость вызвала эйфорию сначала на американских, а затем на азиатских рынках. Теперь настал черед европейских акций – местные рынки открылись самым сильным ростом с 2020 года.