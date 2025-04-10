Европейские фондовые рынки открылись в эйфории

После мощного ралли на рынках США и Азии европейские фондовые рынки также открылись стремительным ростом.
- Евроейские рынки открылись с самого большого скачка с 2020 года.
- Foto: Reuters/Scanpix
Вчера президент США Дональд Трамп объявил, что делает паузу в 90 дней для большинства стран, в отношении которых он ввел пошлины 2 апреля. Исключение – Китай, для которого пошлины, наоборот, были повышены. Эта новость вызвала эйфорию сначала на американских, а затем на азиатских рынках. Теперь настал черед европейских акций – местные рынки открылись самым сильным ростом с 2020 года.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Вашингтон приостанавливает действие большинства тарифов против стран, которые не приняли ответных мер, но повысил тарифы против Китая.
Дональд Трамп объявил в Truth Social, что делает паузу в 90 дней в отношении большинства стран, в отношении которых ввел пошлины 2 апреля. Исключение - Китай, для которого пошлины, наоборот, были повышены.
За два дня рынки потеряли 5,4 триллиона долларов. Наряду с крупными банками, прогнозирующими снижение прибылей и риск глобальной рецессии, есть и те, кто считает, что через несколько месяцев все переживания останутся в прошлом.
LHV -5%, банк Šiauliai -6%
Как и остальные рынки, Балтийская биржа начала торговую неделю с ощутимого снижения – значительный минус показывают банковские акции.
Для больниц и других медицинских учреждений надлежащий уход за рабочей одеждой является чрезвычайно важным. Помимо обеспечения корректного внешнего вида, этот процесс среди прочего обеспечивает, что в рабочей одежде не заведутся бактерии, вирусы и другие патогены, которые могут представлять опасность для медицинского работника и пациента. Современная технология позволяет минимизировать опасности посредством цифровизации.