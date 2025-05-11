Прокуратура направила в суд дело Андрея Вестеринена

Окружная прокуратура по экономическим и коррупционным преступлениям предъявила официальные обвинения Андрею Вестеринену, подозреваемому в оказании незаконного содействия в уклонении от обязательной военной службы, и направила его дело в суд, передает rus.err.ee.
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Помимо Андрея Вестеринена, обвинения предъявлены фирме Armylaw, в которой Вестеринен ранее был членом правления, а также работнику этой фирмы Янике Буткевичюс.
Комментируя весной 2023 года выдвинутые против него подозрения, Вестеринен заявил, что фирма не нарушала законодательство Эстонской Республики, и все ее действия были абсолютно правомерны.
Согласно обвинению, член правления ArmyLaw и бывший военнослужащий Андрей Вестеринен, а также сотрудник компании Яника Буткевичус предлагали юридические услуги, с помощью которых освобождали людей от обязанности проходить военную службу, писали ранее «Деловые ведомости».
Вестеринен и Буткевичус уверяли своих клиентов, что их услуга законна, и что сотрудничество с ними позволит избежать срочной службы. По данным Delfi, стоимость услуги составляла 2000 евро.
Собранные доказательства, однако, показывают, что предоставляемые компанией услуги не были направлены на проведение содержательного правового спора. Целью услуги было уклонение клиентов от обязанности проходить срочную военную службу, что, в частности, включало в себя представление ложной информации административному органу. О реальном содержании услуги пострадавшие узнавали только после заключения договора и оплаты, пояснили в прокуратуре.
Окружной прокурор по экономическим и коррупционным преступлениям Янно Рейнкорт пояснил, что ArmyLaw, которая вела деятельность как юридическое бюро, не только злоупотребила доверием своих клиентов, предоставляя якобы юридические услуги, но и подорвала государственную безопасность, поскольку её «юридические» услуги были направлены на препятствование призыву на военную службу.
ArmyLaw находится в процессе ликвидации с октября прошлого года. Оборот компании в 2023 году составил 160 000 евро, убыток — 25 000 евро. При этом операционные расходы компании в позапрошлом году составили почти 143 000 евро, из которых почти 81 000 евро ушло на рекламу и маркетинг.
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Сотрудники бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции предъявили подозрение в совершении преступления компании ArmyLaw OÜ, предлагавшей услугу по уклонению от воинской обязанности. Подозрения также предъявлены члену правления компании Андрею Вестеринену и юристу Янике Букцевич.
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