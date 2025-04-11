Андрей Вестеринен и его компания, предлагавшая освобождение от армии, предстанут перед судом
Прокуратура передала в суд уголовное дело, в рамках которого ArmyLaw OÜ, члену правления компании и одному сотруднику предъявлены обвинения в мошенничестве, представлении ложных данных, подделке документов и использовании поддельных документов.
Согласно обвинению, член правления ArmyLaw и бывший военнослужащий Андрей Вестеринен, а также сотрудник компании Яника Буткевичус предлагали юридические услуги, с помощью которых освобождали людей от обязанности проходить военную службу, сообщила прокуратура.
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