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  • 11.04.25, 12:05

Андрей Вестеринен и его компания, предлагавшая освобождение от армии, предстанут перед судом

Прокуратура передала в суд уголовное дело, в рамках которого ArmyLaw OÜ, члену правления компании и одному сотруднику предъявлены обвинения в мошенничестве, представлении ложных данных, подделке документов и использовании поддельных документов.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Liis Treimann
Согласно обвинению, член правления ArmyLaw и бывший военнослужащий Андрей Вестеринен, а также сотрудник компании Яника Буткевичус предлагали юридические услуги, с помощью которых освобождали людей от обязанности проходить военную службу, сообщила прокуратура.
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