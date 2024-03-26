Бизнесмен, уже попадавшийся на использовании «танкистов», нашел новую жертву

Многоквартирный дом на Сыпрузе, 10 в Приллимяэ Раплаского уезда. Какие-то работы сделаны, но объект брошен на полпути. Фото: Лийз Трейманн

Предприниматель Анти Вийгисалу, не заплативший работникам на своих предыдущих строительных объектах, занялся реновацией многоквартирного дома в Рапламаа. Взял у КТ предоплату, снова не заплатил строителям и не доделал проект. Как и прежде, он действовал через фирму, которая формально не имеет к нему отношения.

В конце прошлого года квартирное товарищество, управляющее домом по адресу Сыпрузе, 10 в поселке Приллимяэ, волости Кохила, решило провести реновацию дома – утеплить фасад, укрепить стены, покрасить балконы. Товарищество провело тендер, и самое дешевое предложение по нему сделала компания Poslok OÜ.

Товарищество сделало Poslok предоплату, переведя компании около 30 000 евро на закупку необходимых материалов. С 1 января повышался налог с оборота, поэтому Poslok было выгодно закупить материалы заранее – чтобы платить меньший НСО.

Поначалу все шло хорошо: были возведены леса, и в ноябре, декабре и первой половине января строительные работы продвигались. Рабочие ремонтировали дом, три другие фирмы осуществляли вспомогательные работы, прокладывали трубы и т.д.

Фото: Лийз Трейманн

Но в середине января все оборвалось: рабочие две недели не выходили на объект. В товариществе забеспокоились и поинтересовались у руководившего объектом от лица Poslok Анти Вийгисалу, в чем дело. Тот сообщил, что рабочие заболели. Это выглядело правдоподобно: когда двое работают в паре, если один из них заболел, второй уже не может выйти на объект из соображений безопасности.

Но прошла еще неделя, а работников по-прежнему не было. Член правления товарищества Майк Гросс решил позвонить рабочим напрямую, и выяснилось, что все это время они были здоровы, а на объект не выходили, т.к. Poslok не выплатила им зарплату за январь. Член правления компании Ааре Сагар утверждает, что он зарплату тоже не получил.

Poslok OÜ была учреждена в декабре 2022 года. Основной сферой ее деятельности указана аренда рабочей силы.

Помимо этого, товарищество и приглашенный им Иво Лийв, выполнявший на объекте функции строительного надзора, обратили внимание, что большей части стройматериалов, на покупку которых было выделено 30 000 евро, тоже никто не видел.

Возмущенный враньем относительно работников и исчезновением стройматериалов, Лийв позвонил Вийгисалу, спросив, как им быть дальше и предусмотрительно записав разговор. «Вот что ты за человек? Как вообще так можно: взять и не заплатить своим людям?» – говорит Лийв на аудиозаписи, которую он прислал ДВ.

Вийгисалу заверил, что все проблемы будут решены: работы на объекте продолжатся, зарплата работникам будет – после того как товарищество составит акт о строительных работах, выполненных за январь, и оплатит эти работы (речь шла о сумме около 7000 евро). Лийв отказался, т.к. товарищество уже сделало предоплату в 30 000 евро, и были опасения, что ни денег, ни стройматериалов оно уже не увидит.

«Он кидает на деньги. Обещает, пудрит мозги, заговаривает зубы, чуть-чуть прикармливает деньгами, а потом пропадает», – так описывает Вийгисалу в разговоре с ДВ один из строителей, работавший на этом объекте и утверждающий, что Poslok не выплатил ему зарплату.

Операция «замани на собрание»

Однако прежде следовало разорвать отношения с Poslok. В товариществе решили, что лучший способ это сделать – «заманить» Вийгисалу на встречу под любым предлогом и на ней уведомить его о прекращении сотрудничества.

В разговорах с представителем КТ Майком Гроссом Вийгисалу предлагал членам правления товарищества отдельно встретиться с представителем Poslok, снова все обговорить, зафиксировать договоренности на бумаге и продолжить работу. По мнению Вийгисалу, Иво Лийв лез не в свое дело, принимая решения, которые должны быть в компетенции не его, а товарищества. В связи с этим Вийгисалу собирался потребовать его замены на другого специалиста по техническому надзору.

Гросс делал вид, что пытается разобраться в проблеме, не торопясь с выводами. Это была намеренная тактика: он уже знал, что товарищество будет менять исполнителя, но нужно было сделать так, чтобы Вийгисалу пришел на встречу, не подозревая подвоха. На прошлой неделе эта встреча состоялась, и на ней сотрудничество было прекращено.

«Нам удалось его заманить, сказав, что мы намерены составить акт о выполненных работах – иначе бы он, скорее всего, не пришел на встречу», – говорит Лийв

Стороны подписали фиксирующий прекращение сотрудничества документ, где перечислялись работы, не сделанные Poslok. «Мы потом выставим Вийгисалу счет, который тот, скорее всего, не оплатит. Но этот документ станет основанием для востребования с него этих денег», – надеется Лийв.

Поначалу ничего не смущало

По словам Лийва и Гросса, когда Poslok выиграла тендер, они проверяли компанию, но формально в ее правлении состояла только владелица предприятия Элизеэ Мяэ (29 января вторым членом правления стал Ааре Сагар), за которой нет никакого темного прошлого. Вийгисалу, по данным регистра, никак не связан с Poslok, и то, что он является основным контактным лицом на объекте, товарищество выяснило, лишь начав сотрудничать. Поначалу членам КТ не была известна даже фамилия человека, появившегося на стройке.

«Смущало только то, что у Poslok был налоговый долг на то время», – вспоминает Гросс. Однако, как утверждает Лийв, этот налоговый долг был ликвидирован на момент подписания договора – иначе банк не согласился бы утвердить проект.

Poslok не впервые фигурирует в связи с именем Анти Вийгисалу. Эта же компания вместе с другими, фактически связанными с ним фирмами, которые были оформлены на других лиц, осуществляла работы на объекте, о котором ДВ писали прошлым летом. На нем работники тоже не получили своих денег, хотя заказчик работы оплатил. В распоряжении ДВ находится выписка со счета, подтверждающая, что Poslok была в числе фирм, на которые был сделан денежный перевод от заказчика. Тогда, впрочем, конкретно этой фирме претензии никто не предъявлял.

«Вийгисалу умеет зубы заговаривать, он опытный в этих делах», – объясняет Лийв, как тому удалось убедить товарищество сделать ему предоплату. По словам Лийва, такая предоплата была довольно стандартной практикой бизнеса в том числе с целью экономии на налоге с оборота, однако лично он всегда высказывался против нее.

Теперь товарищество будет искать нового исполнителя, не исключено, что рабочие, которым не выплатили зарплату, останутся на объекте – к ним претензий у КТ нет, они тоже пострадавшие. Правда, как сетует Гросс, бюджета товарищества теперь не хватит для того, чтобы до конца реализовать проект в первоначальном виде.

Уголовное преступление?

«Это уголовное преступление, – считает владелец адвокатской конторы Advokaadibüroo Tarmo Pilv & Partnerid Тармо Пильв. – Если ты взял 30 000 евро на покупку материалов, а материалов нет, – это называется мошенничество. Можно подать заявление в полицию, можно – напрямую в прокуратуру. Только к оформлению заявления нужно подойти тщательно: если сделать это небрежно, то полиция, и так перегруженная кейсами, не будет вашим делом заниматься. Все должно быть: все документы, показания свидетелей и т.д.».

Пильв считает, что первым красным флажком для товарищества должно было стать то, что Анти Вийгисалу, согласно Коммерческому регистру, не имеет отношения к компании Poslok.

«К сожалению, мир изменился так, что теперь нужно проверять бэкграунд любого партнера. Мошенничества на каждом шагу. У нас сейчас в процессе с десяток таких дел в Южной Эстонии – и в основном, с квартирными товариществами», – отметил адвокат.

Можно и засудить

По словам адвоката Андрея Вестеринена, защищавшего интересы работника на другом проекте Вийгисалу, ключевой момент с точки зрения возможности работников себя защитить – подписан ли трудовой договор, который будет являться доказательством обязательств работодателя перед работниками.

«По одному из работников, обманутых Вийгисалу, нам удалось довести дело до суда и получить положительное решение, что привело к получению работником компенсации со стороны государства», – говорит Вестеринен. Речь идет о Фарходжоне Алиеве, о котором ранее писали ДВ.

«По-хорошему, Вийгисалу надо бы засудить, т.к. он обманывает людей и, скорее всего, государство. Товарищество могло бы скооперироваться с работниками, подтвердив, что да, они работали на этом объекте и на эту фирму, а также подать заявление о ее банкротстве. Нужно будет заплатить определенную сумму банкротному управляющему за работу и через него узнать о всех финансовых сделках, проводимых этой фирмой. Возможно, часть денег переводились в другие компании, которым тоже можно направить требования», – говорит он.

«Мой план действий? Пенсия!»

Формально являющийся ныне одним из членов правления Poslok OÜ Ааре Сагар заступил на эту должность лишь в конце января этого года. Сам он, по его словам, пока не понимает, что произошло в фирме, и пытается в этом разобраться.

«Я все хочу встретиться с работниками и понять, что произошло, – сказал он ДВ. – Я пока не понимаю, что там было и как. Там до меня была девочка, которая пребывает в блаженном неведении вообще о чем-либо (речь идет о втором члене правления и владелице Poslok, 27-летней Элизеэ Мяэ), поэтому, чтобы понять, что к чему, потребуется время. Хотя формально я должен был следить за финансовыми вопросами, по факту я делал работу конструктора. Так что, разберусь, что к чему, а потом – пенсия».

В Коммерческом регистре можно найти целых двух человек с именем Ааре Сагар, оба родились в июне 1954 года, но с разницей в несколько дней. Один из них является членом правления связанной с Вийгисалу Poslok OÜ. Второй входит в правление Grandimport OÜ, контактным адресом которой значится [email protected]. Этот же контактный адрес указан и у фирмы Steelstructure (бывшая Best Steel Structure OÜ), членом правления которой значится сам Анти Вийгисалу. И у Poslok, и у Grandimport не поданы налоговые декларации, кроме того у первой имеется налоговая задолженность, а второй уже занимается судебный исполнитель. То же имя фигурировало и в показаниях действующих лиц предыдущих статей ДВ об Анти Вийгисалу: так, один из потерпевших сообщал, что договор от лица фирмы Gavaneft ему переслал некто А. Сагар с адреса [email protected].