Банк Эстонии перечислит в госбюджет 18,5 млн евро

Прибыль Банка Эстонии в прошлом году составила 74 миллиона евро. Во вторник совет Банка Эстонии принял решение выделить в госбюджет четверть этой суммы, или 18,5 млн евро, передает rus.err.ee.
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По словам председателя совета Центрального банка Урмаса Варблане, рентабельность Банка Эстонии восстановилась, и это позволяет продолжить практику, когда четверть годовой прибыли центробанка поступает в государственный бюджет.
Совет Центрального банка также принял долгосрочное решение обеспечить достаточные буферы капитала для выполнения задач центробанка.
По состоянию на конец 2024 года, это означает необходимость увеличения уровня буферов капитала с 715 млн евро до примерно 2,9 млрд евро.
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