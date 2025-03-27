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  • 27.03.25, 15:59

Банк Эстонии перечислит в госбюджет 18,5 млн евро

Прибыль Банка Эстонии в прошлом году составила 74 миллиона евро. Во вторник совет Банка Эстонии принял решение выделить в госбюджет четверть этой суммы, или 18,5 млн евро, передает rus.err.ee.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Shutterstock
По словам председателя совета Центрального банка Урмаса Варблане, рентабельность Банка Эстонии восстановилась, и это позволяет продолжить практику, когда четверть годовой прибыли центробанка поступает в государственный бюджет.
Совет Центрального банка также принял долгосрочное решение обеспечить достаточные буферы капитала для выполнения задач центробанка.
По состоянию на конец 2024 года, это означает необходимость увеличения уровня буферов капитала с 715 млн евро до примерно 2,9 млрд евро.
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