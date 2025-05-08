Назад 09.05.25, 06:00 «Беда в том, что повышение цен и налогов идет три года подряд. Мы в инфляционной спирали» С 1 июля ставка налога с оборота вырастет с 22% до 24% и торговые сети уже предупредили, что рост цен на продукты неизбежен. Помимо этого вырастет акциз на топливо, что приведет к подорожанию бензина. Как очередное повышение налогов повлияет на экономику Эстонии и был ли у правительства другой выход?

Экономист Хейдо Витсур считает, что Рийгикогу нужно брать пример с парламента Швеции, работающего куда более эффективно.

По оценке ведущего экономиста Swedbank Тыну Мертсина, те меры, которые правительство ввело в 2025 году (автоналог, повышение налога с оборота и акцизов, а также рост подоходного налога со следующего года), даст около половины инфляции за нынешний год.

«Мы прогнозируем, что инфляция за 2025 год составит 5%. Однако если бы правительство не повышало налоги, то она была бы менее 2%, то есть примерно на целевом уровне», - говорит Мертсина.

Тыну Мертсина Если бы правительство не повышало налоги, инфляция была быпримерно на целевом уровне.

В то же время он затрудняется сказать, являются ли такие действия правительства оптимальными, отмечая, что правительство постоянно пытается сократить свои расходы, а чтобы увеличить расходы на оборону до 3,7%, а потом и до 5%, пытается задействовать в первую очередь кредит.

А вот главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла, который также ожидает, что повышение налогов в 2025 году окажет сильное влияние на инфляцию (без них она бы составила бы по его прогнозу 3,3%), убежден, что правительству стоило бы действовать иначе. Нужно больше налогов, но новых «Рост акцизов на бензин понятен, логичен и давно запланирован - еще со времен коронавируса. Это нормальная мера с учетом того, что цены на нефть сейчас низкие. А вот с повышением НСО Эстония вошла в круг стран, у которых этот налог высок. Эту меру можно было бы, на мой взгляд, вводить, но она должна сопровождаться введением более низкого НСО на продукты питания», - говорит он. По словам Уускюла, налог с оборота является регрессивным, поскольку его в большей степени платят люди с низким доходом, нежели с высоким (т.к. у богатых больше возможностей сберегать деньги и путешествовать, т.е. платить НДС в другой стране). С учетом того, что доля продуктов питания в потребительской корзине велика, снижение НСО для этой категории товаров сделало бы жизнь в целом дешевле, считает экономист. Помимо этого, Эстония не задействовала такую возможность, как введение налога на имущество - например, на недвижимость, отмечает Уускюла. «Думаю, что это была бы хорошая мера, т.к. она сделала бы потребление более дорогим и уменьшило бы его», - говорит он. Еще одна мера, которую он предлагает внедрить, - налог на прибыль. «Если раньше единая налоговая система и льготное налогообложение работали, то примерно начиная с пандемии, страны Европы приняли на вооружение другой подход - выбрать самые перспективные предприятия и напрямую их поддерживать, - говорит он. Ленно Уускюла Не уверен, что это преимущество до сих пор работает - мы не видим больших иностранных инвестиций в страну. «Например, немцы делают все, чтобы такие производственные предприятия, как наш Skeleton переезжали к ним. Для этого они предлагают им пособия, а финансируют их за счет налога на прибыль. Таким образом, самые успешные предприятия могут и отблагодарить общество», - добавил Уускюла. Но ведь Эстония тогда потеряет свое уникальное конкурентное преимущество как страна, не имеющая налога на прибыль? Горячие новости Балконы сотен многоквартирных домов в Эстонии – на грани обрушения Фотогалерея Профессор Алар Конист: такими темпами о дешевом электричестве можно забыть Налог на безопасность исчезнет, ​​НСО вырастет до одного из самых высоких в Европе KM Спрос выше ожидаемого: успех продаж продукции First Price удивляет даже Selver

«Не уверен, что это преимущество до сих пор работает - мы не видим больших иностранных инвестиций в страну, в экономике дела идут не лучшим образом», - констатирует Уускюла.

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Экономист Хейдо Витсур также убежден, что повышение НСО и акцизов на бензин приведет к повышению цен, но считает, что оно будет не очень большим и сильного влияния на экономику не окажет.

«Беда в том, что повышение цен и налогов происходит уже три года подряд. Мы в инфляционной спирали: денег не хватает, надо повышать налоги. Раз повысили налоги, повышаются цены. Раз повысились цены, надо повышать зарплаты. И так по кругу», - констатирует Витсур.

Хейдо Витсур Мы не знаем, на что государство расходует, сколько расходует и почему расходует.

Он убежден, что правительство должно сейчас сконцентрироваться на том, чтобы снизить свои расходы - везде, где только можно.

«Исправить ситуацию еще не поздно, но легких решений нет. Мне даже сложно сказать, где именно мы могли бы сократить расходы, поскольку госбюджет Эстонии очень непрозрачный. Мы не знаем, на что государство расходует, сколько расходует и почему расходует. Госбюджет должен быть гораздо более прозрачным - даже не понимаю, почему у нас так. Надо брать пример со Швеции, где парламент работает гораздо лучше», - говорит Витсур.

Другой проблемой он видит то, что при составлении госбюджета парламенты таких стран, как Швеция, Норвегия или США, задействуют сильных аналитиков, а в Эстонии такой практики нет.

«Каких-то аналитиков в Рийгикогу тоже задействуют, но их квалификация низкая. Мы могли бы расходовать деньги поумнее и не сокращать расходы там, где это приводит к падению экономики», - констатирует Витсур.