КАЛЬКУЛЯТОР: рассчитайте, когда вы достигнете финансовой свободы

Датский производитель лекарств Novo Nordisk, акции которого есть у меня портфеле, снизил прогноз прибыли на весь год. Однако это не стало плохим сюрпризом для инвесторов – акции продолжают двигаться в привычном ценовом диапазоне.
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.