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  • OMX Tallinn1,16%2 031,44
  • OMX Vilnius0,61%1 212,88
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  • 16.05.25, 13:18

КАЛЬКУЛЯТОР: рассчитайте, когда вы достигнете финансовой свободы

Калькулятор Äripäev поможет рассчитать, каким должен быть инвестиционный портфель для достижения финансовой свободы, а также сколько лет для этого понадобится.
КАЛЬКУЛЯТОР: рассчитайте, когда вы достигнете финансовой свободы
  • Foto: Jelena Tsenno
С помощью первого калькулятора можно узнать, какого размера портфель необходим для достижения финансовой свободы.
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