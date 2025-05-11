Назад 11.05.25, 11:22 Инвестор Тоомас: ставлю 52 000 евро на то, что акции Nvidia недооценены! Несмотря на более чем стократный рост акций Nvidia за последнее десятилетие, по моему мнению, рынок сейчас недооценивает потенциал роста лидера отрасли графических процессоров.

В последний раз я докупал акции Nvidia в январе – прямо с конференции, названной в мою честь.

Foto: Raul Mee

Чем глубже я вникаю в показатели Nvidia и прогнозы, тем яснее становится слон в комнате по имени PEG. Я уже писал об этом финансовом коэффициенте раньше, и он особенно хорошо зарекомендовал себя для оценки быстрорастущих компаний, таких как Nvidia.

PEG (англ. price/earnings to growth) помогает оценить, насколько цена акции оправдана по сравнению с ростом прибыли компании. Это расширенная версия известного коэффициента P/E (цена/прибыль), но она также учитывает ожидания роста компании.