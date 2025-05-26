Назад 26.05.25, 15:13 Как наука может помочь в инвестировании? Подсказывает академик Март Саарма Президент Академии наук Эстонии Март Саарма открыл инвестиционный портфель и на своем примере показал, как прекрасно сочетаются наука и бизнес.

Март Саарма был избран президентом Академии наук Эстонии осенью 2024 года.

Foto: Sander Ilvest/Postimees/Scanpix

Вместе с коллегой Саарма основал компанию Mobidiag, разрабатывавшую диагностические тесты и проданную американской Hologic почти за 700 млн евро. И хотя со временем его доля там уменьшилась, Саарма рассказывал, что заработал на продаже солидную семизначную сумму.