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Риво Сарапик

10 марта 2024 в 15:21









Бюрократия душит предпринимателей: «Это как пуля в висок»

Глава Eesti Keskkonnateenused Арго Лууде. Фото: LIIS TREIMANN

Какой смысл в возможности быстро основать компанию, если за этим следуют годы борьбы с разрешениями и согласованиями, задается вопросом глава Eesti Keskkonnateenused Арго Лууде.

«Эстония утопает в гуще регуляций. Недавно мы построили биогазовую установку и потратили 2-3 года на получение различных разрешений. Это просто как „пуля в висок“, что явно отпугивает активных людей», – заявил Лууде в радиопрограмме Äripäev «Час работодателей».

По его словам, именно поэтому в Эстонии не зарождаются истории международного успеха: «Если хочешь выйти с какой-то идеей, то оказывается, что здесь необходимо получить разрешение, там получить одобрение, где-то достать печать и так далее. Это подавляет предпринимательство». Лууде отметил, что при желании построить что-либо ситуация еще сложнее: люди говорят «стройте где угодно, но не моем заднем дворе».

Однако данная проблема скрывает в себе и новые возможности, считает глава Tallinna Sadam Валдо Калм: «Эстония могла бы использовать свои цифровые возможности для упрощения ведения бизнеса. Эстония могла бы взять цель стать страной с самой быстрой бюрократией в Европейском союзе – если бы планировки и разрешения обрабатывались бы быстро, это сделало бы страну более привлекательной».

Лууде добавил, что бюрократия снижает конкуренцию. «Когда-то в Эстонии были десятки банков, затем появилось множество правил, в результате которых банков становилось все меньше и меньше, и в конце концов осталось лишь несколько. Чем больше секторов регулируется, тем меньше остается компаний, способных работать в этом секторе. Тем больше снижается конкуренция и растут цены», – пояснил он.

«Если эти отрасли являются сырьем для другой отрасли экономики, то и ее положение ухудшится. Если вдруг это бедное предприятие является экспортером, то в один момент оно заметит – помогите – я больше не могу экспортировать даже в Швейцарию, потому что мои затраты настолько высоки», – добавил он.

Кроме того, в последние годы выросла стоимость рабочей силы – произошло это из-за подорожания денег, энергии и дефицита персонала. Руководитель Cramo Eesti Ремо Холсмер отметил, что Эстония отошла от имиджа дешевой страны и не хочет к нему возвращаться. Теперь же надо начать предлагать продукты и услуги с высокой добавленной стоимостью.

Для этого необходимо смягчить дефицит рабочей силы, например, за счет облегчения набора иностранных рабочих: как для простых, так и для более высококвалифицированных работ, считает Холсмер.

Промышленности также нужна энергия по разумной цене. «Один из наших самых важных ресурсов, энергия, очень дорогая. Нельзя винить в этом только войну и европейские директивы, мы слишком медленно выводим на рынок возобновляемую энергию. Спрос на зеленую энергию очень высок», – пояснил Калм.

Хорошая репутация побеждает страхи

Война в Украине и расположение Эстонии рядом с агрессивным соседом являются тревожными сигналами для инвесторов. «Географически мы ничего не можем с этим поделать, — подчеркнул Холсмер. – Однако пребывание здесь американской помощи должно сыграть роль будильника для Европы – она должна укрепиться, что также окажет геополитическое влияние».

По словам Лууде, страх перед Россией также может быть преувеличен. Местоположение страны изменить невозможно, но возможно поработать над тем, какова наша репутация в глазах инвесторов: «Если наш имидж таков, что здесь дела идут быстро и возможно вести бизнес в стабильных условиях, то инвесторы придут, если увидят здесь возможность приумножить свои активы».

ОДИН ВОПРОС

Министр экономики просит у вас совета: что бы вы сделали, чтобы вернуть экономику Эстонии к росту?

Мадис Мюллер, президент Банка Эстонии: Мы должны постараться как можно скорее обработать различные ходатайства и разрешения, которые касаются инвестиций и планов расширения. Стоит помочь компаниям-экспортерам выйти на новые целевые рынки.

Отдельного государственного внимания требуют энергетический сектор и вопросы о том, как обеспечить в Эстонии самую дешевую цену на электроэнергию, которая не поставила бы эстонские компании в невыгодное конкурентное положение по сравнению со странами Северной Европы.

Март Устав, основатель Icosagen Cell Factory: Эстонская наука производит в 6-7 раз меньше патентов в год, чем финская наука, в 9 раз меньше, чем шведская наука, и в 10 раз меньше, чем датская наука (на миллион жителей). Если правительство хочет, чтобы наша экономика росла и генерировала достаточно финансовых ресурсов и благосостояния, оно должно начать процесс экономического роста с инвестиций в науку, особенно в прикладные науки.

Кульдар Вяэрси, основатель Milrem Robotics: Поддержка индустрий с высокой добавленной стоимостью: начиная от стартапов заканчивая крупными предприятиями, которые конкурентоспособны на международном уровне. Поддержка посредством прямых субсидий и льгот или же поддержка международных продаж.

Необходимо также пересмотреть нашу политику регуляций. Мы не можем применять излишне жесткие регуляции, поскольку это будет снижать конкурентоспособность эстонских компаний по сравнению с европейскими.

Маркус Виллиг, соучредитель и генеральный директор Bolt: Во-первых, мы можем сделать наших людей умнее, поддерживая образование и науку. Во-вторых, мы можем сделать Эстонию привлекательной для мира – инвесторов и талантов – чтобы люди хотели вести здесь бизнес. Для этого Эстония должна иметь хорошую репутацию, как с точки зрения легкого ведения дел, так и сильных оборонительных возможностей.

Лили Кирикал, член правления и финансовый директор Sunly: Развитие возобновляемой энергетики в Эстонии должно быть быстрым и гибким, чтобы успевать за изменениями в потреблении. Я рекомендую продолжать вносить свой вклад в этот процесс, чтобы мы могли достичь целей Эстонии в области возобновляемой энергетики к 2030 году.

Источник: Центральный союз работодателей, Tuulelohe lend 2024