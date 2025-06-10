Предприниматели выступают за приватизацию тюрем. «Это такой же хороший бизнес, как и любой другой»

Крупные бизнесмены Урмас Сыырумаа и Йоаким Хелениус не видят ничего плохого в планах государства привезти несколько сотен шведских заключенных в тартускую тюрьму, и они видят в приватизации эстонских тюрем возможность для бизнеса.