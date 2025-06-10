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  • 10.06.25, 09:36

Предприниматели выступают за приватизацию тюрем. «Это такой же хороший бизнес, как и любой другой»

Крупные бизнесмены Урмас Сыырумаа и Йоаким Хелениус не видят ничего плохого в планах государства привезти несколько сотен шведских заключенных в тартускую тюрьму, и они видят в приватизации эстонских тюрем возможность для бизнеса.
Предприниматель Урмас Сыырумаа в принадлежащей ему Батарейной морской крепости, которая раньше была тюрьмой.
  • Предприниматель Урмас Сыырумаа в принадлежащей ему Батарейной морской крепости, которая раньше была тюрьмой.
  • Foto: Andras Kralla
«Почему бы и нет», – прокомментировал Сыырумаа идею о прибытии заключенных в Эстонию. «Во многих странах мира заключенных вообще охраняют частные компании. Государство, конечно, организует процесс, но все осуществляется силами частного предприятия».
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