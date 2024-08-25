Новости

dv.ee

25 августа 2024 в 11:21









Пакоста: аренда тюремных мест принесла бы государству более 30 млн евро в год

Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста (Eesti 200). Фото: Andras Kralla

Привлечение иностранных заключенных в полупустые тюрьмы Эстонии принесло бы стране не менее 30 миллионов евро дохода в год, заявила министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста (Eesti 200), передает rus.err.ee.

Поскольку половина мест в эстонских тюрьмах пустует, Пакоста представила правительству предложения для обсуждения будущего тюрем: среди вариантов – продажа тюрьмы, ее консервация и сдача тюремных мест в аренду другим странам.

«Продажа зданий, по моему мнению, была бы самым глупым решением. Потому что, во-первых, продать недвижимость специального назначения в реальной жизни практически невозможно. Во-вторых, в Европе растет серьезная преступность. В Европейском союзе всего четыре страны, где преступность растет медленно, но все равно растет. К счастью, сейчас в этом списке находится и Эстония. Но, скорее всего, поскольку насильственная преступность очень быстро растет в Европе, и самой Эстонии через пять-семь лет эти тюремные места, к сожалению, могут понадобиться», – пояснила Пакоста.

По ее словам, сдавая тюремные места в аренду, Эстония обеспечила бы работой с вполне нормальной зарплатой значительно больше людей, чем раньше: «Мы могли бы решить ряд вопросов, связанных с дефицитом бюджета. Если бы мы сдавали места в аренду, то делали бы это выгодно, поэтому эстонский народ был бы в выигрыше».

Пакоста полагает, что в случае аренды речь идет о доходе от 30 млн евро в год, затраты на консервацию тюрьмы же составили бы 10 млн евро в год, поскольку здание нужно отапливать, вентилировать и так далее.