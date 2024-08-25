    Пакоста: аренда тюремных мест принесла бы государству более 30 млн евро в год

    Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста (Eesti 200).Фото: Andras Kralla

    Привлечение иностранных заключенных в полупустые тюрьмы Эстонии принесло бы стране не менее 30 миллионов евро дохода в год, заявила министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста (Eesti 200), передает rus.err.ee.

    Поскольку половина мест в эстонских тюрьмах пустует, Пакоста представила правительству предложения для обсуждения будущего тюрем: среди вариантов – продажа тюрьмы, ее консервация и сдача тюремных мест в аренду другим странам.
    «Продажа зданий, по моему мнению, была бы самым глупым решением. Потому что, во-первых, продать недвижимость специального назначения в реальной жизни практически невозможно. Во-вторых, в Европе растет серьезная преступность. В Европейском союзе всего четыре страны, где преступность растет медленно, но все равно растет. К счастью, сейчас в этом списке находится и Эстония. Но, скорее всего, поскольку насильственная преступность очень быстро растет в Европе, и самой Эстонии через пять-семь лет эти тюремные места, к сожалению, могут понадобиться», – пояснила Пакоста.
    По ее словам, сдавая тюремные места в аренду, Эстония обеспечила бы работой с вполне нормальной зарплатой значительно больше людей, чем раньше: «Мы могли бы решить ряд вопросов, связанных с дефицитом бюджета. Если бы мы сдавали места в аренду, то делали бы это выгодно, поэтому эстонский народ был бы в выигрыше».
    Пакоста полагает, что в случае аренды речь идет о доходе от 30 млн евро в год, затраты на консервацию тюрьмы же составили бы 10 млн евро в год, поскольку здание нужно отапливать, вентилировать и так далее.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Эстонские руководители: кто они? Большинство – мужчины из Харьюмаа
Пакоста: аренда тюремных мест принесла бы государству более 30 млн евро в год
Доходность в 700%: Самая быстрорастущая ракета Европы — норвежский производитель оружия
Эпицентр
Роосааре, привлекший в Planet42 миллионы, еще весной рекламировал умирающую ныне компанию
Инвестиционные синдикаты под управлением известного инвестора и автора книги «Учебник: как стать богатым» Яака Роосааре предоставили испытывающей трудности компании Planet42 необеспеченные займы на общую сумму около 10 миллионов евро. Более того, еще этой весной Роосааре писал инвестором, что их позиции по необеспеченным займам укрепляются и продолжат укрепляться.
Инвестиционные синдикаты под управлением известного инвестора и автора книги «Учебник: как стать богатым» Яака Роосааре предоставили испытывающей трудности компании Planet42 необеспеченные займы на общую сумму около 10 миллионов евро. Более того, еще этой весной Роосааре писал инвестором, что их позиции по необеспеченным займам укрепляются и продолжат укрепляться.
Все большие материалы
Инвестор
Акции Novaturas обвалились после отчета Акции упали на 10%
Оборот туристической компания Novaturas в первом полугодии сократился, а вместо прибыли - убыток. В планах компании привлечь капитал через выпуск облигаций.
Оборот туристической компания Novaturas в первом полугодии сократился, а вместо прибыли - убыток. В планах компании привлечь капитал через выпуск облигаций.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: Илон-чиновник?! Совсем уже?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Янек Мягги: предприниматели должны быть жаднее правительства
Если деньги в данный момент не слишком склонны выполнять свою основную функцию – быстро переходить из рук в руки, обеспечивая работой всех, кто к ним прикасается, – застой или регресс неизбежны, пишет член правления коммуникационного бюро Powerhouse Янек Мягги в ответе на опрос лидеров общественного мнения Äripäev.
Если деньги в данный момент не слишком склонны выполнять свою основную функцию – быстро переходить из рук в руки, обеспечивая работой всех, кто к ним прикасается, – застой или регресс неизбежны, пишет член правления коммуникационного бюро Powerhouse Янек Мягги в ответе на опрос лидеров общественного мнения Äripäev.
Все мнения
Интервью
Журналист, расследовавший отмывание денег в Swedbank: банки виновны в войне Путина
Swedbank несет ответственность за то, что война в Украине стала возможной, утверждает шведский журналист Аксель Горд Хумлесьё. Недавно он выпустил книгу о том, как российская спецслужба ФСБ следила за происходящим в крупнейшем скандинавском банке. Следила ФСБ и за самим журналистом.
Swedbank несет ответственность за то, что война в Украине стала возможной, утверждает шведский журналист Аксель Горд Хумлесьё. Недавно он выпустил книгу о том, как российская спецслужба ФСБ следила за происходящим в крупнейшем скандинавском банке. Следила ФСБ и за самим журналистом.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект