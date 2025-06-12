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  • 12.06.25, 13:43

Узкие перекрестки и обязательство по доступным квартирам: политики решают проблему дорогой недвижимости в столице

Должен ли Таллинн приобретать недвижимость в каждом районе города или достаточно просто ускорить процесс планирования? Политики, борющиеся за власть в столице, уверены, что с растущими ценами на жилье в Таллинне необходимо что-то предпринять.
За 15 лет рост цен на недвижимость в Таллинне обогнал рост доходов: по данным исследования, заказанного городом, 14% жителей Таллинна фактически не могут позволить себе жить в столице.
  • За 15 лет рост цен на недвижимость в Таллинне обогнал рост доходов: по данным исследования, заказанного городом, 14% жителей Таллинна фактически не могут позволить себе жить в столице.
  • Foto: Andras Kralla
За последние 15 лет цены на аренду и покупку квартиры утроились, что привело к ситуации, при которой жизнь в столице стала слишком дорогой, и молодые семьи уезжают, поскольку, помимо высокой стоимости, квартиры в новых жилых комплексах становятся еще и меньше. К такому выводу пришло исследование, заказанное городом, которое описало текущее состояние жилищной политики и предложило варианты, как улучшить ситуацию.
Столичные политики, беседовавшие с Äripäev, утверждают, что этот вопрос станет одной из центральных тем на предстоящих выборах.
Политики перечисляют множество различных вариантов, как город может вмешаться. Например – а что если начать строить больше квартир на муниципальной земле? Или, возможно, удастся ввести требование, согласно которому застройщики должны будут продавать небольшую часть квартир в своих новых проектах по более низкой цене?
14% жителей Таллинна не могут позволить себе жить в столице
Город делится на районы с все более выраженной социальной сегрегацией, и количество людей, для которых расходы на жилье занимают непропорционально большую долю от доходов, растет угрожающими темпами, как показывают результаты исследования. Для 14% таллиннцев (32 000 домохозяйств) жизнь в столице недоступна – их расходы на жилье превышают 40% ежемесячного дохода. Наиболее уязвимы семьи с низким доходом, почти каждая третья из которых сталкивается с высокими жилищными расходами (около 22 700 домохозяйств).
Узкие перекрестки, строительство на земельных участках города и другие идеи
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