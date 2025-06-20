Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,75%300,14
  • OMX Riga0,37%890,14
  • OMX Tallinn−0,46%2 057,53
  • OMX Vilnius0,36%1 196,88
  • S&P 500−0,03%5 980,87
  • DOW 30−0,1%42 171,66
  • Nasdaq 0,13%19 546,27
  • FTSE 1000,45%8 831,07
  • Nikkei 225−0,22%38 403,23
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%90,38
  • OMX Baltic−0,75%300,14
  • OMX Riga0,37%890,14
  • OMX Tallinn−0,46%2 057,53
  • OMX Vilnius0,36%1 196,88
  • S&P 500−0,03%5 980,87
  • DOW 30−0,1%42 171,66
  • Nasdaq 0,13%19 546,27
  • FTSE 1000,45%8 831,07
  • Nikkei 225−0,22%38 403,23
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%90,38
  • 20.06.25, 12:16

Не хватает денег? Причина известна!

Согласно недавнему исследованию, все больше людей в Эстонии хотели бы или уже подрабатывают, поскольку увеличилось недовольство своими доходами. В то же время растет популярность инвестиций - теперь этим занимаются не только люди с достатком, но и молодежь.
Руководитель Института финансов Swedbank Мари-Лийз Яагер.
  • Руководитель Института финансов Swedbank Мари-Лийз Яагер.
  • Foto: Лийз Трейманн
По данным исследования Института финансов Swedbank, 57% респондентов из-за роста цен все больше задумываются о подработке или уже имеют дополнительный доход.
По сравнению с результатами такого же исследования 2023 года было ожидаемо, что сегодня все меньше людей удовлетворены своими доходами, как и своей работой, и карьерой, говорит руководитель Института финансов Мари-Лийз Яагер.
«Мы ожидали, что, возможно, доходы людей немного подрастут, однако они, скорее, немного снизились. Зато увеличилось количество людей, которые хотят подрабатывать, но еще не нашли или не смогли найти такую работу», — говорит она.

Статья продолжается после рекламы

По словам Яагер, самым большим препятствием для подработки как правило является нехватка времени. «При меньшем доходе люди чувствуют себя неуверенно, потому что считают, что с их навыками невозможно заработать дополнительные деньги, или боятся неудачи», - поясняет она, почему люди с более высоким уровнем дохода чаще имеют подработку.
Яагер напомнила, что помимо работы, не следует забывать об отдыхе. По ее словам, иногда вместо дополнительной работы более ценно освоить какой-то новый навык, попросить повышение зарплаты или сменить работу.
Уровень грамотности растет, но мешают привычки
Результаты исследования также указывают на то, что помимо высокооплачиваемых работников все больше инвестирует и молодежь. Отсутствие у молодого поколения обязательств, которыми обременены люди постарше, например кредитов, дает молодым людям больше возможностей для инвестирования.
По словам Яагер, мечта о достижении финансовой свободы также подталкивает молодых людей все больше задумываться об альтернативных возможностях. «Ну и, вероятно, в некоторой степени лень тоже. Поскольку нет желания работать столько же, сколько их родители, они ищут варианты, как еще можно было бы увеличить свои активы и в будущем меньше работать, имея больше возможностей выбирать, чем именно заниматься», - перечисляет эксперт.
Она признает, что если в начале инвестиционного пути молодежь действительно может больше склоняться в сторону более рискованных инструментов, таких как криптовалюта, то со временем молодые люди начинают отдавать предпочтение стабильному инвестированию, поскольку они видят, что терпение и ожидание себя оправдывают.
Яагер обнадёживает: «Наши данные указывают, что фактические знания у нас даже выше, чем в Швеции. И это изменение произошло два года назад. Латвия и Литва в этом смысле от нас сильно отстают».
Причина роста финансовой грамотности, по ее словам, заключается в том, что в Эстонии об этом много говорят, в стране сформировалось большое сообщество инвесторов, которого нет во многих других странах.
Но одно дело – знания, другое – практика, и здесь есть проблемы, замечает Яагер. «Это требует изменения привычек, образа мыслей. Это как с едой – мы знаем, что такое правильное питание, но следуем ли мы этим правилам?» - говорит она, добавляя, что изменения как правило происходят в трудные времена, когда обстоятельства вынуждают человека вносить коррективы в поведение и менять свои привычки.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Подсказка
  • 13.06.24, 09:24
Инструкция: как стать богатым
Формулы прилагаются
Такие заголовки скорее вызывают сомнения и подозрения, однако где-то глубоко мысль «а вдруг?» подталкивает нажать на него и начать читать.
Подсказка
  • 16.01.25, 06:00
Как выйти раньше на пенсию: попробуйте измерять расходы в рабочих часах
Достигнуть финансовой свободы или выйти раньше на пенсию не получится, не приложив для этого определенных усилий. Один из подходов, который может помочь на этом пути – переводить абстрактные цифры в часы вашей жизни, которые вы проводите на работе.
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 18.06.25, 11:50
Конец большой войны: Берманы выкупили акции BLRT Grupp у акционеров, требовавших дивиденды
2
Биржа
  • 18.06.25, 18:16
Инвестор в испанскую недвижимость обеспокоен новыми правилами
3
Новости
  • 17.06.25, 16:01
Узкое место эстонской экономики. «Это пустая трата денег»
4
Новости
  • 18.06.25, 12:11
Пярнуский перевозчик движется к банкротству: договориться с банком не удалось
5
Новости
  • 18.06.25, 13:23
Выпотрошенная фирма требует от конкурента и бывших сотрудников более 16 миллионов евро
6
Новости
  • 19.06.25, 14:24
Детский сад: экономический форум захватили наследники путинской элиты

Последние новости

Биржа
  • 20.06.25, 13:21
Предложение облигаций Bigbank было переподписано в четыре раза
Новости
  • 20.06.25, 12:21
Эстонские картофельные вафли выходят на рынок Коста-Рики
Новости
  • 20.06.25, 12:16
Не хватает денег? Причина известна!
Новости
  • 20.06.25, 11:38
Шведский стартап хочет купить бизнес Bolt по аренде самокатов. Виллиг: мечтать не вредно
Новости
  • 20.06.25, 10:26
Цены производителей промышленной продукции медленно растут
Эпицентр
  • 20.06.25, 09:06
В Эстонию поставляется рекордное количество газа, возникли подозрения в крупном мошенничестве
Mнения
  • 20.06.25, 07:52
Таллинн: город для инвесторов, но не для жителей?
Биржа
  • 20.06.25, 06:00
Долгачев: облигации заменили эстонским инвесторам недвижимость

Сейчас в фокусе

Стенд, посвященный 80-летию победы СССР во Второй мировой войне, которое отмечает Россия. 18 июня, Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»
Новости
  • 19.06.25, 14:24
Детский сад: экономический форум захватили наследники путинской элиты
По словам Рено Раскалла, который уже 17 лет сдает в аренду квартиры на побережье Испании, новые правила направлены на ограничение и регулирование доходов владельцев недвижимости. На фото: Раскалл и его деловой партнер Грете Рехтла.
Биржа
  • 18.06.25, 18:16
Инвестор в испанскую недвижимость обеспокоен новыми правилами
Теперь Федору Берману (слева), его брату Игорю и сыну Марку принадлежит более 98% акций BLRT Grupp.
Эпицентр
  • 18.06.25, 11:50
Конец большой войны: Берманы выкупили акции BLRT Grupp у акционеров, требовавших дивиденды
Маттиас Дитер, шеф-повар и владелец ресторана 180° by Matthias Diether.
Новости
  • 19.06.25, 11:21
В гид Michelin вошли 43 эстонских ресторана. Двум удалось сохранить звезды
Кукловод аферы ERIAL и руководитель КСО Илья Дягелев сядет в тюрьму.
Новости
  • 18.06.25, 16:43
Приговоры кукловодам ERIAL оставлены без изменений, основатель сядет в тюрьму
Здание военного комиссариата на Нарвском шоссе, 8 было построено в 1956 году. Оно было частью так и не осуществленного плана парадной магистрали в «сталинском» стиле от площади Виру до улицы Пронкси. Сейчас город возвращается к проекту «главной улицы» в новой конфигурации.
Новости
  • 19.06.25, 16:00
Из военкомата в дорогое жилье? Проект семьи Берман у «главной улицы» стартует в течение двух лет
Стремительная милитаризация самой российской экономики ее не спасает.
Mнения
  • 19.06.25, 09:05
Замкнутый круг: отсутствие реальных переговоров о мире обрушивает российскую экономику
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025