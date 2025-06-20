Назад 20.06.25, 12:16 Не хватает денег? Причина известна! Согласно недавнему исследованию, все больше людей в Эстонии хотели бы или уже подрабатывают, поскольку увеличилось недовольство своими доходами. В то же время растет популярность инвестиций - теперь этим занимаются не только люди с достатком, но и молодежь.

Руководитель Института финансов Swedbank Мари-Лийз Яагер.

Foto: Лийз Трейманн

По данным исследования Института финансов Swedbank, 57% респондентов из-за роста цен все больше задумываются о подработке или уже имеют дополнительный доход.

По сравнению с результатами такого же исследования 2023 года было ожидаемо, что сегодня все меньше людей удовлетворены своими доходами, как и своей работой, и карьерой, говорит руководитель Института финансов Мари-Лийз Яагер.

«Мы ожидали, что, возможно, доходы людей немного подрастут, однако они, скорее, немного снизились. Зато увеличилось количество людей, которые хотят подрабатывать, но еще не нашли или не смогли найти такую работу», — говорит она.

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По словам Яагер, самым большим препятствием для подработки как правило является нехватка времени. «При меньшем доходе люди чувствуют себя неуверенно, потому что считают, что с их навыками невозможно заработать дополнительные деньги, или боятся неудачи», - поясняет она, почему люди с более высоким уровнем дохода чаще имеют подработку.

Яагер напомнила, что помимо работы, не следует забывать об отдыхе. По ее словам, иногда вместо дополнительной работы более ценно освоить какой-то новый навык, попросить повышение зарплаты или сменить работу.

Уровень грамотности растет, но мешают привычки

Результаты исследования также указывают на то, что помимо высокооплачиваемых работников все больше инвестирует и молодежь. Отсутствие у молодого поколения обязательств, которыми обременены люди постарше, например кредитов, дает молодым людям больше возможностей для инвестирования.

По словам Яагер, мечта о достижении финансовой свободы также подталкивает молодых людей все больше задумываться об альтернативных возможностях. «Ну и, вероятно, в некоторой степени лень тоже. Поскольку нет желания работать столько же, сколько их родители, они ищут варианты, как еще можно было бы увеличить свои активы и в будущем меньше работать, имея больше возможностей выбирать, чем именно заниматься», - перечисляет эксперт.

Она признает, что если в начале инвестиционного пути молодежь действительно может больше склоняться в сторону более рискованных инструментов, таких как криптовалюта, то со временем молодые люди начинают отдавать предпочтение стабильному инвестированию, поскольку они видят, что терпение и ожидание себя оправдывают.

Яагер обнадёживает: «Наши данные указывают, что фактические знания у нас даже выше, чем в Швеции. И это изменение произошло два года назад. Латвия и Литва в этом смысле от нас сильно отстают».

Причина роста финансовой грамотности, по ее словам, заключается в том, что в Эстонии об этом много говорят, в стране сформировалось большое сообщество инвесторов, которого нет во многих других странах.

Но одно дело – знания, другое – практика, и здесь есть проблемы, замечает Яагер. «Это требует изменения привычек, образа мыслей. Это как с едой – мы знаем, что такое правильное питание, но следуем ли мы этим правилам?» - говорит она, добавляя, что изменения как правило происходят в трудные времена, когда обстоятельства вынуждают человека вносить коррективы в поведение и менять свои привычки.