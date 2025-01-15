Назад 16.01.25, 06:00 Как выйти раньше на пенсию: попробуйте измерять расходы в рабочих часах Достигнуть финансовой свободы или выйти раньше на пенсию не получится, не приложив для этого определенных усилий. Один из подходов, который может помочь на этом пути – переводить абстрактные цифры в часы вашей жизни, которые вы проводите на работе.

Время – деньги. И это не пустые слова, если пересчитать свои расходы в других единицах. Foto: Pixabay

Свой успешный бизнес, высокая заработная плата, хорошая инвестиционная доходность, щедрое наследство – все это, несомненно, может послужить отличным ускорителем на пути к финансовой свободе, когда вам не приходится переживать о деньгах, ваши накопления с лихвой покрывают ваши расходы и вы вполне можете позволить себе не работать. Но, во-первых, больше зарабатывать тем или иным способом далеко не всегда удается. Во-вторых, если вы тратите больше, чем зарабатываете, то даже ежемесячные доходы в десятки тысяч евро не помогут вам достигнуть финансовой свободы.

Поэтому, как ни крути, но расходы – это одна из важных составляющих богатства и независимости, которая всегда должна быть под контролем. Хотя отказывать себе в чем-то обычно не очень приятно, ведь мы все заслуживаем лучшего. Однако, если конвертировать отказ не в ощущение, что вы чего-то не получаете, а в покупку своей личной свободы и независимости, то, возможно, в следующий раз, сэкономив на чем-то, вы испытаете совсем другие чувства и эмоции, которые вам понравятся!

Сколько вы зарабатываете в час

Если на первый взгляд это может показаться простой арифметикой, то при более скрупулезном рассмотрении выясняется, что далеко не все и всегда могут точно подсчитать свою почасовую заработную плату, поскольку график может быть ненормированным, рабочие обязанности могут выходить за рамки рабочего времени, да и многие ли могут похвастаться тем, что, покинув рабочее пространство, они позволяют себе полностью отключиться от работы? Даже сам путь на работу отнимает у вас определенное время, которое, хоть и не связано с вашими прямыми рабочими обязанностями, тем не менее, является расходом вашего личного времени, за которое вы не получаете дополнительных денег, а значит оно также оплачивается из вашей зарплаты.

Если разделить вашу месячную зарплату на сумму всех часов, косвенно и напрямую связанных с вашей работой, то финальный результат вас вероятно сильно удивит и, наверное, разочарует. Но первоначальная цель нашего расчета все-таки заключается в другом, хотя детальный расклад ваших трудовых часов и их оплаты – полезный опыт, который может вновь напомнить о ценности личного времени.

Но если все-таки упростить и унифицировать расчет почасовой заработной платы, то, исходя из официальных и средних значений по рынку, он мог бы выглядеть таким образом.

Как правило официально трудовые будни длятся восемь часов. В среднем в месяц 21 рабочий день, то есть 168 часов. Отпуск для простоты расчета мы спишем на счет всех тех сверхурочных и косвенных расходов. Таким образом в год получается около 2016 рабочих часов.

Средняя заработная плата по стране в третьем квартале прошлого года составляла 1959 евро брутто. То есть нетто работники в среднем получали 1563 евро, когда ставка подоходного налога была еще 20%.

Итого, месячная нетто-зарплата 1563 / 168 рабочих часов в месяц = 9,3 евро в час.

Расходы в часах

Получив свою цифру в евро за час, у вас появляется интересная возможность рассмотреть свои расходы уже не в деньгах, а в рабочих часах.

Например, если вы решили выпить чашечку кофе с десертом в уютном кафе, то это вам обойдется, скажем, в 8 евро. Для того, чтобы оплатить этот расход, вам нужно отработать 52 минуты. Кажется, что вполне приемлемый обмен.

Но если вы любите побаловать себя таким времяпрепровождением каждый рабочий день, то чуть более одного месяца в год вы будете проводить на работе исключительно ради этой привычки. А точнее, в год вам это будет обходиться в 27 рабочих дней.

Но если за пример взять более крупные одноразовые расходы, то тут могут ожидать еще более интересные результаты.

Покупка личного автомобиля – один из самых крупных расходов в бюджете домохозяйства. Однако цены на автомобили могут сильно варьироваться, тогда как машина за 30 или 60 тысяч евро выполняют одинаковую функцию - оба авто перемещают вас из точки А в точку Б.

Комфорт и удобство, эстетический вид, эмоциональная составляющая и т.д. – то, что отличает их по цене. Однако готовы ли вы, получая среднюю заработную плату, работать 3226 часов или 403 дня, или 19 месяцев только для того, чтобы у вас под окном красовался автомобиль на 30 тысяч дороже?

Недополученная прибыль

Ситуация становится еще интереснее, если мы добавим к нашим расчетам нереализованную прибыль, на которую можно было бы рассчитывать, если бы деньги были не потрачены и инвестированы.

Ведь даже 5% годовых – более чем реальный, доступный и с небольшими рисками процент на рынке – может изменить общую картину еще драматичнее.

8 не потраченных евро в кафе при годовой ставке в 5% за десять лет превращаются в 13,03 евро, а за тридцать – в 34,58 евро. Да, не впечатляет. Но и не выпить кофе с десертом – не большая жертва.

Если же привычка ходить в кафе каждый рабочий день у вас остается на протяжении десяти или тридцати лет, то потенциально вы упустите возможность накопить более 25 тысяч и около 134 тысяч соответственно.

Справедливости ради нужно отметить, что инфляция за этот период тоже возьмет свое. Но в этом случае довольно сложно точно подсчитать реальную стоимость накоплений через десять и тридцать лет, так как инфляция будет сказываться не только на реальной стоимости накопленного, но и на цене кофе с десертом, которые из-за инфляции также будут дорожать, а значит, каждая такая пропущенная кофе-пауза позволит вам сэкономить сумму побольше.

Если же мы возьмем те самые 30 тысяч, которые мы не потратили, купив автомобиль дешевле, то здесь можно получить более точные цифры.

Сэкономленные 30 тысяч при ставке в 5% годовых за десять лет превратятся в 48 867, а за тридцать лет – в 129 658 евро. Если взять в расчет среднюю инфляцию за эти периоды в размере 2%, то даже здесь покупательская способность накоплений в сегодняшних деньгах составит около 40 тысяч через десять лет, а через тридцать лет вырастет в два с лишним раза - до 72 тысяч евро.

Если переводить это в часы, проведенные на работе, то, если купить автомобиль на 30 тысяч дешевле и вложить эту сумму под 5%, даже с учетом инфляции 2% в год, за десять лет это сэкономит вам 2 года и два месяца рабочего времени или же 3 года и 10 месяцев за тридцать лет. Да, вы пожертвовали комфортом, скоростью или чем-то еще, выбрав автомобиль дешевле, зато взамен получили несколько свободных лет в личное распоряжение.

Усиление эффекта

Заметьте, что к такому результату приводит не отказ от автомобиля, а лишь экономия в 30 тысяч при покупке более дешевого средства передвижения. В то же время отказ от разовых посиделок в кафе вас финансово независимым не сделает, но лишит приятных моментов. Если же речь идет о привычке ежедневно ходить в кафе, то, на первый взгляд, небольшой расход за годы превращается в десятки тысяч не сэкономленных евро.

На протяжении жизни у любого возникает масса возможностей сэкономить и на других расходах. Когда, где и при каких обстоятельствах это разумно – каждый решает сам. Но если экономия в виде суммы денег, особенно небольшой, не всегда кажется чем-то существенным и важным, то переведя это в часы, месяцы или годы, проведенные на работе, да еще умноженные на упущенные возможности в виде дополнительных процентов, можно прийти к интересным результатам, которые станут отличным мотиватором как минимум задуматься о своих расходах и как максимум – их пересмотреть.

Выбраться из долгов, достигнуть финансовой независимости или выйти на пенсию на несколько лет раньше – вполне реальный сценарий, который начинается с разумного отношения к своим расходам.