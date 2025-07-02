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  • 02.07.25, 12:39

Подозрения: неизвестные чиновники массово изучали банковские счета частных и коммерческих лиц

В Эстонии в течение длительного времени неизвестные должностные лица массово изучали банковские счета физических лиц и предприятий, используя единый регистр исполнительного производства, передает rus.err.ee.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
О данном факте стало известно в ходе проверки подозрений, переданных канцлеру права Юлле Мадизе.
По информации, предоставленной Центром регистров и информационных систем (RIK), за период с января 2024 по конец февраля 2025 года Налогово-таможенный департамент направил более 6000 запросов, Департамент полиции и погранохраны – свыше 30 000 запросов, а Бюро по борьбе с отмыванием денег – чуть менее 2000 запросов. Также данные запрашивали Полиция безопасности и Служба внешней разведки, однако количество их запросов не разглашается.
Канцлер права призывает разобраться в причинах массовых запросов и установить законность их проведения, чтобы защитить права граждан и обеспечить прозрачность работы государственных органов.

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