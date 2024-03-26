Кража идентичности: как «я» обманывала людей, чтобы получить их деньги и ПИН-коды

Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

Начало недели порадует владельцев облигаций платежами по процентам, ожидаются результаты First North, а также будет опубликован важный макроэкономический показатель из США.

Начало недели порадует владельцев облигаций платежами по процентам, ожидаются результаты First North, а также будет опубликован важный макроэкономический показатель из США.