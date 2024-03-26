    Кража идентичности: как «я» обманывала людей, чтобы получить их деньги и ПИН-коды

    Такого рода мошенничества в Фейсбуке случаются, но не так часто.Фото: Jelena Tsenno

    Кто-то украл мое имя и совершил мошенничество на торговой площадке Facebook Marketplace. Я отправилась на поиски вора.

    «Здравствуйте! Не знаете ли вы, живет ли здесь кто-то по имени Пилле Иваск?» – кричу я, стоя в Эйдапере Раплаского уезда, у аккуратно подстриженной изгороди. «Не знаете? Я на самом деле ищу себя. Кто-то украл мою личность и занимается мошенничеством». На эти слова, обрезавший ветки яблони секатором человек по имени Айвар прекращает работу, спускается с лестницы и с интересом слушает.

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