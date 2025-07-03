Урмас Сыырумаа отказывается от планов стать мэром Таллинна до выборов
Предприниматель Урмас Сыырумаа отказался от намерения стать мэром Таллинна до проведения муниципальных выборов – он намерен принять участие в выборах, чтобы таким образом получить от избирателей соответствующий мандат, сообщили в Партии реформ.
Партия реформ, выдвинувшая Урмаса Сыырумаа в качестве кандидата на пост мэра Таллинна, уже ранее пыталась уговорить известных предпринимателей стать ее представителями в столице, но не все из них находят эту должность привлекательной.
Глава девелоперской компании Metro Capital Айн Кивисаар полностью поддерживает решение Партии реформ пригласить крупного предпринимателя Урмаса Сыырумаа на пост мэра и надеется, что это принесёт девелоперам полезные перемены.