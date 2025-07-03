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  • 03.07.25, 12:55

Урмас Сыырумаа отказывается от планов стать мэром Таллинна до выборов

Предприниматель Урмас Сыырумаа отказался от намерения стать мэром Таллинна до проведения муниципальных выборов – он намерен принять участие в выборах, чтобы таким образом получить от избирателей соответствующий мандат, сообщили в Партии реформ.
Потенциальное назначение Сыырумаа на пост мэра вызвало спекуляции о возможной личной выгоде.
  • Потенциальное назначение Сыырумаа на пост мэра вызвало спекуляции о возможной личной выгоде.
  • Foto: Andras Kralla
В результате данного решения Партия реформ перейдет в столичную оппозицию, и в городе будет работать коалиция меньшинства.
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