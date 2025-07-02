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  • 02.07.25, 13:50

Власти Таллинна подвели итоги и намекнули на личные интересы Сыырумаа

«Если будет на два вице-мэра меньше, то работа тут же станет эффективнее. Шучу, конечно», – сказал мэр Таллинна Евгений Осиновский в начале пресс-конференции столичной горуправы.
Вице-мэр Кристьян Ярван (слева, «Отечество») и мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия)
  • Вице-мэр Кристьян Ярван (слева, «Отечество») и мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия)
  • Foto: Liis Treimann
В связи с борьбой за власть в Таллинне Осиновский отстранил от должности вице-мэров и представителей Партии реформ Пяртеля Пеэтера-Пере и Вильяра Яамму.
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