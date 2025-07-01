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  • 01.07.25, 16:26

Партия реформ пыталась привлечь на пост мэра нескольких известных бизнесменов

Партия реформ, выдвинувшая Урмаса Сыырумаа в качестве кандидата на пост мэра Таллинна, уже ранее пыталась уговорить известных предпринимателей стать ее представителями в столице, но не все из них находят эту должность привлекательной.
«Это правда наполовину», – ответил Аракас на вопрос, предлагали ли ему пост мэра Таллинна.
  • «Это правда наполовину», – ответил Аракас на вопрос, предлагали ли ему пост мэра Таллинна.
  • Foto: Лийз Трейманн
Предприниматели объяснили изданию Äripäev, почему они отказались от должности, которую занял Урмас Сыырумаа.
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