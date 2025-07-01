Партия реформ пыталась привлечь на пост мэра нескольких известных бизнесменов
Партия реформ, выдвинувшая Урмаса Сыырумаа в качестве кандидата на пост мэра Таллинна, уже ранее пыталась уговорить известных предпринимателей стать ее представителями в столице, но не все из них находят эту должность привлекательной.
Глава девелоперской компании Metro Capital Айн Кивисаар полностью поддерживает решение Партии реформ пригласить крупного предпринимателя Урмаса Сыырумаа на пост мэра и надеется, что это принесёт девелоперам полезные перемены.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.