Назад 04.07.25, 12:51 Представитель Праздника песни и танца – о дефиците билетов: Певческое поле стало вмещать меньше людей Пресс-секретарь эстонского Праздника песни и танца Стен Вайдебаум рассказал, что Певческое поле больше не может вмещать столько же людей, сколько раньше.

Певческое поле в Таллинне.

Foto: Erik Prozes

Среди причин – масштабные транспортные средства, разросшиеся липы и растущая потребность людей в личном пространстве.

В эфире радио Äripäev Вайдебаум рассказал, что раньше Певческое поле могло вмещать 300 000 человек, но сейчас это изменилось:

«Когда в 1928 году было создано Певческое поле, там был луг. Может быть, тогда и было место. Сейчас ситуация иная – людям нужно больше личного пространства, транспорта стало больше».

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Он также отметил, что в 1960 году на Певческом поле были посажены крошечные липы. Теперь, 60 лет спустя, они выросли в большие деревья, из-за которых часть поля уже не видна, что сужает пространство.

В этом году спрос на билеты на Певческий праздник был настолько высоким, что многим желающим билетов не хватило. В соцсетях многие задавались вопросом, почему было выпущено так мало билетов.

«Недавно я разговаривал с одним человеком, который задал мне этот вопрос. Он спросил: “Почему было продано всего 58 000 билетов – у Джастина Тимберлейка, вероятно, было примерно столько же или больше?”», – вспомнил Вайдебаум.

В то же время Джастин Тимберлейк – один артист с небольшой свитой, а в одном только песенном фестивале принимают участие 32 000 исполнителей.

Это значит, что во время Певческого праздника на Певческом поле размещают столько же людей, сколько проживает, например, в Тарту.

Для сравнения: площадь Тарту составляет 34 квадратных километра, а Певческого поля – всего три гектара.