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  • 04.07.25, 12:51

Представитель Праздника песни и танца – о дефиците билетов: Певческое поле стало вмещать меньше людей

Пресс-секретарь эстонского Праздника песни и танца Стен Вайдебаум рассказал, что Певческое поле больше не может вмещать столько же людей, сколько раньше.
Певческое поле в Таллинне.
  • Певческое поле в Таллинне.
  • Foto: Erik Prozes
Среди причин – масштабные транспортные средства, разросшиеся липы и растущая потребность людей в личном пространстве.
В эфире радио Äripäev Вайдебаум рассказал, что раньше Певческое поле могло вмещать 300 000 человек, но сейчас это изменилось:
«Когда в 1928 году было создано Певческое поле, там был луг. Может быть, тогда и было место. Сейчас ситуация иная – людям нужно больше личного пространства, транспорта стало больше».

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Он также отметил, что в 1960 году на Певческом поле были посажены крошечные липы. Теперь, 60 лет спустя, они выросли в большие деревья, из-за которых часть поля уже не видна, что сужает пространство.
В этом году спрос на билеты на Певческий праздник был настолько высоким, что многим желающим билетов не хватило. В соцсетях многие задавались вопросом, почему было выпущено так мало билетов.
«Недавно я разговаривал с одним человеком, который задал мне этот вопрос. Он спросил: “Почему было продано всего 58 000 билетов – у Джастина Тимберлейка, вероятно, было примерно столько же или больше?”», – вспомнил Вайдебаум.
В то же время Джастин Тимберлейк – один артист с небольшой свитой, а в одном только песенном фестивале принимают участие 32 000 исполнителей.
Это значит, что во время Певческого праздника на Певческом поле размещают столько же людей, сколько проживает, например, в Тарту.
Для сравнения: площадь Тарту составляет 34 квадратных километра, а Певческого поля – всего три гектара.
Sten Weidebaum piletinappusest: lauluväljak on kahanenud
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