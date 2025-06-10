Хендрик Агур «отрубит хвост» профобразованию в Ида-Вирумаа и поедет на Певческий праздник

Директор госгимназии Кохтла-Ярве Хендрик Агур, который победил на конкурсе минобразования на должность руководителя Ида-Вируского центра профессионального образования, но пока не вступил в новую должность, 10 июня встретился на деловом завтраке в Нарве с мэром, местными предпринимателями и руководителями крупных предприятий города.
- Директор госгимназии Кохтла-Ярве Хендрик Агур и мэр Нарвы Катри Райк беседуют о будущем профессионального образования в Ида-Вирумаа.
- Foto: Николай Андреев
Сейчас большинство из примерно 2500 учащихся центра учатся либо на русском языке, либо по схеме 60/40. По словам Агура, во многих случаях учеба «по бумагам» проходит на эстонском, а реально – на русском.
В новом учебном году обучение на русском в Нарве, Силламяэ и Йыхви формально остается возможным, но станет платным – несколько тысяч евро за каждый год обучения. Как недавно говорил в интервью ERR
уходящий руководитель центра профобразования Мати Лукас, пока желающих учиться платно недостаточно, чтобы открывать платные группы. При этом, согласно реформе образования, с 2026 года сдавать профессиональный экзамен после окончания учебы можно будет только на эстонском.
Участники делового завтрака договорились о сотрудничестве в рамках этих изменений, но в разговоре выявилось заметное противоречие: крупные работодатели Нарвы нуждаются в обученных работниках, а Хендрик Агур видит своей главной миссией формирование образцовых граждан Эстонии. Для этого он даже собирается создать в профтехе хор для участия в Певческом празднике.
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Агур: переход на эстонский необратим
В разговоре с работодателями Хендрик Агур многократно подчеркивал важность эстонского языка для каждого, кто живет в Эстонии. Он не согласился с мнением, что для таких профессий, как сварщик, знание эстонского языка неважно. Эстонское ценностное и культурное пространство станет очень важным для центра, сказал Агур. Он дал обещание, что смешанный хор, а возможно, и другие группы (танцевальные группы, оркестр) из Центра профессионального образования Ида-Вирумаа обязательно примут участие в следующем Празднике песни, чего до сих пор не было.
При поддержке государственных и структурных фондов Агур планирует организовать учебу так, что юноши и девушки без знания эстонского языка сначала начнут интенсивное языковое обучение. По мере того, как язык будет усваиваться, количество часов эстонского будет уменьшаться, а обучение профессии будет становиться все больше. В качестве успешного примера Агур сослался на опыт Кохтла-Ярвеской гимназии.
Проблему нехватки эстоноязычных учителей Хендрик Агур называет болезненной, но отмечает, что с 2023 года в центре профобразования уже заменили 150 учителей, и процесс продолжается.
Мэр Нарвы Катри Райк выразила обеспокоенность: может возникнуть риск того, что часть молодежи останется без образования, так как ранее центр профобразования служил «черным ходом» для тех, кто хотел избежать обучения на эстонском языке. Катри Райк отметила риск появления проблем с безопасностью из-за недовольства.
Хендрик Агур согласился с наличием такого риска и болезненного периода, но подчеркнул, что переход Центра профобразования Ида-Вирумаа на 100% эстонский язык является абсолютной и необратимой целью. Он заявил, что центр больше не будет «черным ходом», где можно продолжить обучение на русском, и альтернатив русскоязычному профобразованию не останется. Агур метафорически описал это как «отрубить хвост», с целью продвигаться с эстоноязычным обучением, понимая, что это может не понравиться многим. Но, по словам Агура, это его установка, за которую он и был выбран руководить центром профобразования.
Стоит отметить, что жители Ида-Вирумаа все же ищут альтернативы, как ранее писал ДВ. Так, крупные работодатели готовятся частично обучать работников своими силами
, а некоторые семьи выбирают профессиональное обучение в России
.
Английский язык: учить, но не учиться
Руководитель отеля Inger Владимир Изотов поднял вопрос о языке производственной практики. Должна ли она теперь тоже быть на эстонском языке? Последние лет десять, сказал он, документы заполняются на эстонском, но практика проходит на другом языке. Хендрик Агур назвал это болезненной темой и заявил, что не считает такой подход правильным и устойчивым. По его мнению, такие выпускники не будут обладать необходимой компетенцией для работы в других местах Эстонии, что будет для них тупиком в развитии. Он призвал работодателей найти решения, чтобы сделать практику более эстоноязычной.
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Инвестиции в десятки миллионов
- Нарвское здание Ида-Вируского центра профессионального образования.
- Foto: Николай Андреев
Агур также отметил, что у молодых людей в Ида-Вирумаа, в отличие от сверстников из других уездов, проблемы не только с эстонским, но и с английским языком, который обычно на плохом или очень плохом уровне. Это также снижает конкурентоспособность молодежи с Северо-Востока.
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Руководитель по персоналу завода магнитов NPM Narva Ольга Зайцева не согласилась с этим утверждением, заявив, что у их сотрудников очень хороший уровень английского, а иностранные специалисты в Нарве не видят проблем в общении на английском в магазинах или других общественных местах.
На заводе магнитов, например, работает много иностранцев. По словам руководителя по персоналу завода Hanza Mechanics Татьяны Ласимер, на их предприятии часть сварщиков тоже англоязычные иностранцы. Ольга Зайцева предложила Хендрику Агуру открыть для таких специалистов также программы профессионального образования на английском языке, но он сразу отказался, повторив, что Ида-Вируский центр профобразования будет полностью эстоноязычным.
Что делать с обучением взрослых, непонятно
Ольга Зайцева подняла также проблему профессионального обучения взрослых. Если у вчерашних школьников есть какой-то уровень эстонского языка (хотя зачастую низкий), большинство взрослых русскоязычных в Ида-Вирумаа явно не смогут изучить новую профессию на эстонском языке. Как люди за 40 или за 50 лет смогут вернуться на рынок труда, спросила Ольга Зайцева. Хендрик Агур назвал этот вопрос хорошим и болезненным и признался, что у него нет готового ответа. Он призвал взрослых тоже учить эстонский язык, подчеркнув, что ключевой фактор здесь – мотивация.
Ольга Зайцева не согласилась, отметив, что мотивация у нарвитян есть – все места на курсах эстонского заняты, однако особых результатов не видно.
Свою помощь здесь предложил Станислав Немержицкий, новый руководитель нарвской школы для взрослых, которая теперь является не муниципальной, а государственной. По его словам, школа сможет предлагать местному бизнесу языковые курсы.
В конце в дискуссию вмешался корреспондент ERR Юрий Николаев, который спросил, зачем реформа проводится так быстро, и отметил, что задача профтеха – готовить сварщиков, а не создавать хор для Певческого праздника. Хендрик Агур назвал такое мнение близоруким, а обучение сварке – не первичной задачей.
«Первичное – это полноценный счастливый человек, который, помимо всего прочего, еще и умеет сваривать», – сказал Хендрик Агур.
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