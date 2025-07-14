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  • 14.07.25, 10:23

Шестимесячный Euribor достиг рекорда за последний месяц

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, к концу минувшей недели поднялась до 2,072%.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
Последний раз выше этого показателя ставка была 3 июня 2025 года – 2,074%, пишет rus.err.ee.
На пике последних лет, достигнутом в середине октября 2023 года, уровень процентной ставки превышал 4%. Максимальное значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года – почти 5,5%.
В Эстонии средний размер жилищного кредита за последние несколько лет составляет 100 000 евро, а срок кредита – 20-30 лет.

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