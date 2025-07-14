Шестимесячный Euribor достиг рекорда за последний месяц

При оформлении жилищного кредита часто используются термины, которые на первый взгляд могут показаться незнакомыми. Что такое ипотека? Зачем нужен залог или дополнительный залог? И что означает ставка затратности кредита? Руководитель Центра кредитной компетенции Luminor Хелина Кикас объясняет, что означают эти термины и почему важно их понимать.
В долгосрочной перспективе ключевыми темами для экономики Европы остаются оборона, торговые условия, конкурентоспособность, промышленная политика, энергоснабжение и цифровой переход, перечислил президент Банка Эстонии Мадис Мюллер на Инвестиционном фестивале.
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.