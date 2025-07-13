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  • 13.07.25, 13:08

Андеро Лаур: три внешних фактора, которые влияют на рынок недвижимости в Эстонии

По словам исполнительного директора девелоперской компании Liven Андеро Лаура, на рынок недвижимости Эстонии сейчас влияют три основных внешних, но предсказуемых показателя.
Андеро Лаур: три внешних фактора, которые влияют на рынок недвижимости в Эстонии
  • Foto: Simo Sepp
Говоря о рынке недвижимости на Инвестиционном фестивале, Лаур сосредоточился на Таллинне, но добавил, что аналогичные тенденции можно наблюдать и в других крупных городах Эстонии.
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