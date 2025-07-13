Экономист: эстонской экономике мешает посредственность

По словам Мертсина, экономика Эстонии сейчас находится на стадии роста, но во внешней среде очень много неопределённости, поэтому делать точные прогнозы невозможно. «Отмена „налогового горба“ в следующем году — это бремя для государственного бюджета, но она должна оказать положительный эффект на экономику, поскольку частное потребление составляет чуть больше половины ВВП», – пояснил он. То есть если отмена «горба» приведёт к большему потреблению, это подстегнёт и экономический рост.
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Крупный предприниматель Айн Хансшмидт, которого на нынешнем Инвестиционном фестивале представили как эстонского Уоррена Баффета, заявил со сцены, что успех кроется не в случайной удаче, а в многолетней целенаправленной подготовке и умении распознавать хорошие возможности.
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Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.