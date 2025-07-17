Венделин продает Линнамяэ недавно приобретенный ресторанный бизнес
Инвестиционная компания крупного предпринимателя Маргуса Линнамяэ MM Grupp обратилась в Литовский департамент конкуренции за разрешением приобрести ресторанный бизнес, который перешел во владение Ивара Венделина всего два месяца назад.
Ивар Венделин не видит причин, по которым литовские власти могли бы помешать сделке.
Foto: Raul Mee
В отправленном местному госучреждению сообщении указано, что MM Grupp хочет приобрести 100% акций UAB Delano. Литовская компания управляет 23 ресторанами Delano и Can Can Pizza, в то время как MM Grupp уже работает в стране с брендами KFC и O’Leary’s.
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