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  • 20.06.25, 16:01

Делов-то: кто на самом деле управляет Эстонией? Союз в Таллинне трещит по швам

В новом выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждаем громкие новости последней недели: расследование о влиянии Маргуса Линнамяэ на эстонские медиа и политику, споры внутри партийной коалиции в Таллинне, новую войну на Ближнем Востоке и ее последствия.
Делов-то: кто на самом деле управляет Эстонией? Союз в Таллинне трещит по швам
В студии журналисты ДВ Ярослав Тавгень и Дмитрий Фефилов, а также главный редактор Олеся Лагашина.
В громкой статье издание Eesti Ekspress фактически обвинило конкурирующий медиадом Postimees, что его журналисты отстаивают интересы собственника, крупного предпринимателя, Маргуса Линнамяэ, оказывая давление на политиков и требуя «пересмотра позиций» в обмен на более мягкое освещение в прессе.
Упомянутый в статье юрист грозит судом, а медиадом выстреливает серией статей о том, что он «на стороне Эстонии». Обсуждаем: насколько правдоподобен сюжет, пересказанный Ekspress? А Линнамяэ – олигарх или все-таки нет? И что на самом деле происходит с Законом о конкуренции, который, несмотря на бурю в прессе, депутаты поддержали в редакции, выгодной монополиям?

Статья продолжается после рекламы

Коалиция в Таллиннской мэрии трещит по швам или это только кажется? Партия реформ в последний момент приостанавливает план реорганизации Русского культурного центра, и это выглядит как сговор с центристами, которые выступают за сохранение статуса-кво. Мысль о союзе между реформистами и центристами – нелепая фантазия или реалистичный политический маневр?
Не меньше споров вызывают и бесплатные места в детских садах столицы, – инициатива, которую, опять-таки, продвигали реформисты. Удивительным образом, коалиционные партнеры ее тоже не поддерживают. Взамен, правда, «Ээсти 200» предлагает собственный «аттракцион невиданной щедрости» – меры поддержки на сумму более 4 млн евро, включая повышение зарплат помощникам воспитателей. Но деньги на все эти удовольствия в любом случае еще только предстоит найти.
На фоне растущих разногласий в городской коалиции назревает вопрос: случится ли смена власти в Таллинне еще до осенних муниципальных выборов или внутрикоалиционные конфликты останутся вялотекущими до самого голосования?
Денег в городскую казну могли бы принести туристы, но, вот незадача, городские власти озаботились ограничением краткосрочной аренды в Старом городе. Прощай, AirBnB или чем мы хуже Барселоны? Разве что погодой!
Тем временем Израиль и Иран уже неделю продолжают обмениваться мощными ракетными и бомбовыми ударами. Все громче звучит и тема вступления Вашингтона в войну против Тегерана. Решится ли Дональд Трамп на такой шаг? Или хозяин Белого дома предпочтет пойти на поводу той части своих сторонников, которая против участия Америки в любых внешних конфликтах?
Зато собственная война, которую ведет Иран, ослабляет его возможности помогать России в войне, которую она ведет с Украиной и западными странами. Видимо, по такому случаю Сергей Шойгу уже дважды за месяц съездил в Северную Корею. Как очередной конфликт на Ближнем Востоке может повлиять и уже влияет на глобальную экономику?
Обо всем этом слушайте в новом эпизоде подкаста «Делов-то!».
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