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  • 18.07.25, 17:14

Линнамяэ взял под свой контроль весь лес Toftan

Бизнесмен Маргус Линнамяэ, купивший вместе с руководителями Союза частных лесовладельцев (Eesti Erametsaliit) 10 000 гектаров леса у компании Toftani Metsandus, теперь полностью стал владельцем совместной компании.
Линнамяэ взял под свой контроль весь лес Toftan
  • Foto: Andras Kralla
По данным Коммерческого регистра, все акции компании Metsavennaskond перешли в руки Линнамяэ. В июне эта компания приобрела Toftani Metsandus, которой принадлежит 10 800 гектаров леса и земли в Южной Эстонии. Стоимость сделки составила 60-70 млн евро. Участники рынка заявили, что эта сделка вывела Линнамяэ в новую лигу.
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