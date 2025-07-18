Линнамяэ взял под свой контроль весь лес Toftan

Бизнесмен Маргус Линнамяэ, купивший вместе с руководителями Союза частных лесовладельцев (Eesti Erametsaliit) 10 000 гектаров леса у компании Toftani Metsandus, теперь полностью стал владельцем совместной компании.
По данным Коммерческого регистра, все акции компании Metsavennaskond перешли в руки Линнамяэ. В июне эта компания приобрела Toftani Metsandus, которой принадлежит 10 800 гектаров леса и земли в Южной Эстонии. Стоимость сделки составила 60-70 млн евро. Участники рынка заявили, что эта сделка вывела Линнамяэ в новую лигу.
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Инвестиционная компания крупного предпринимателя Маргуса Линнамяэ MM Grupp обратилась в Литовский департамент конкуренции за разрешением приобрести ресторанный бизнес, который перешел во владение Ивара Венделина всего два месяца назад.
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Маргус Линнамяэ стал крупным лесовладельцем, приобретя вместе с бизнес-партнёрами участок, превышающий по площади остров Вормси, у бывшего владельца Toftan. Участники рынка подтверждают, что это крупнейшая лесная сделка за последние годы.