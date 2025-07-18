Назад 18.07.25, 17:14 Линнамяэ взял под свой контроль весь лес Toftan Бизнесмен Маргус Линнамяэ, купивший вместе с руководителями Союза частных лесовладельцев (Eesti Erametsaliit) 10 000 гектаров леса у компании Toftani Metsandus, теперь полностью стал владельцем совместной компании.

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По данным Коммерческого регистра, все акции компании Metsavennaskond перешли в руки Линнамяэ. В июне эта компания приобрела Toftani Metsandus, которой принадлежит 10 800 гектаров леса и земли в Южной Эстонии. Стоимость сделки составила 60-70 млн евро. Участники рынка заявили, что эта сделка вывела Линнамяэ в новую лигу.