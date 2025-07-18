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  • 18.07.25, 14:57

В Кохтла-Ярве горело производство металлоконструкций

В пятницу в 13:20 в Центр тревоги поступило сообщение о горящем здании на улице Техасе в промышленной зоне Кохтла-Ярве, сообщает Спасательный департамент.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Andres Haabu
Представитель департамента подтвердил Äripäev, что горит здание, принадлежащее фирме Elvarem OÜ, которая занимается производством металлоконструкций.
Работы по тушению начались после того, как в здании было отключено электричество. Огнем охвачена вся площадь под крышей здания – в общей сложности 400 квадратных метров,
Происшествию присвоен четвертый, самый высокий уровень опасности.

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На место выехали спасатели из Кохтла-Ярве, Йыхви, Кивиыли, Ийзаку, Силламяэ, Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Раквере, а также спасатели-добровольцы из Пуртсе.
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