Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,61%298,06
  • OMX Riga−0,71%855,81
  • OMX Tallinn0,19%1 946,77
  • OMX Vilnius0,28%1 152,34
  • S&P 5001,81%5 363,36
  • DOW 301,56%40 212,71
  • Nasdaq 2,06%16 724,46
  • FTSE 1001,78%8 106,3
  • Nikkei 2251,18%33 982,36
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,66
  • OMX Baltic−0,61%298,06
  • OMX Riga−0,71%855,81
  • OMX Tallinn0,19%1 946,77
  • OMX Vilnius0,28%1 152,34
  • S&P 5001,81%5 363,36
  • DOW 301,56%40 212,71
  • Nasdaq 2,06%16 724,46
  • FTSE 1001,78%8 106,3
  • Nikkei 2251,18%33 982,36
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,66
  • 14.04.25, 12:10

В Кивиыли горит здание Kiviõli keemiatööstus

Сегодня в 10:44 Центр тревоги получил сообщение о пожаре в одном из зданий химического завода Kiviõli keemiatööstus на улице Туру в Кивиыли.
Kiviõli Keemiatööstus обеспечивает работой более 530 человек и снабжает теплоэнергией город Кивиыли.
  • Kiviõli Keemiatööstus обеспечивает работой более 530 человек и снабжает теплоэнергией город Кивиыли.
  • Foto: Erik Prozes
По предварительным данным, загорелась конвейерная лента, по которой материал транспортировался из одного здания в другое. Также загорелась внешняя фасадная часть здания, где проходят газовые трубы. Подача газа в здание в настоящее время прекращена.
На происшествие отреагировали профессиональные спасатели из Кивиыли, Йыхви, Кохтла-Ярве, Нарвы и Раквере, а также добровольцы из Аасукалда. Пожарные вошли в здание, чтобы эвакуировать работников, а также обнаружить и ликвидировать очаги возгорания.
Сообщений о пострадавших не поступало.
Оперативный дежурный Идаского спасательного центра Марек Мартинсон сообщил Postimees в 12:45, что ситуация сложная: «Существуют серьезные проблемы с водой для тушения, а на месте происшествия также существует риск обрушения».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 18.02.25, 10:34
Kiviõli Keemiatööstus не закроется: суд завершился компромиссом
Предприятие Kiviõli Keemiatööstus, которое является главным работодателем для города Кивиыли и обеспечивает его отоплением, достигло в суде компромисса с Департаментом окружающей среды по поводу допустимых уровней выбросов в атмосферу.
Интервью
  • 02.12.24, 06:00
Промышленный строитель: объем работ в Ида-Вирумаа катастрофически упадет
АS Eesti Energomontaaž в этом году заняло второе место в составленном Äripäev Топе компаний Ида-Вирумаа. В различных рейтингах компания и раньше занимала высокие места, но взлеты чередовались со спадами, и сейчас, после нескольких успешных лет, строители промышленных объектов ждут глубокого падения.
Новости
  • 25.10.24, 10:01
Kiviõli Keemiatööstus, вероятно, удастся избежать прекращения деятельности
Вероятно, что Kiviõli Keemiatööstus удастся избежать закрытия в новом году завода масел и сланцевого карьера с более чем 530 работниками, ввиду того что переговоры с Министерством климата о продлении срока выполнения требований по окружающей среде подходят к заключительному этапу, пишет «Северное побережье».
  • KM
Content Marketing
  • 03.04.25, 15:50
Виртуальная ярмарка труда и карьеры предлагает немало полезной информации и для тех, кто сегодня не ищет работу или работников
Виртуальная ярмарка труда и карьеры, которая пройдет с 8 по 10 апреля, является уже не просто местом, куда ищущие работу люди приходят, чтобы познакомиться с возможностями трудоустройства, а мероприятием, на котором сотни предприятий и десятки школ рассказывают о своей деятельности, а планирующие сменить карьеру люди находят новые идеи и получают обзор возможностей подработки или сезонных работ.

Самые читаемые

1
Новости
  • 11.04.25, 08:41
Бизнес свернут, завод продается: на полках магазинов не нашлось места для малого производителя
Обеспокоены и другие фирмы
2
Новости
  • 12.04.25, 13:32
Промышленник: мы больше не можем быть дешевле остальных
3
Новости
  • 13.04.25, 11:49
Зарплаты в секторе строительства: на каких должностях платят больше всего?
4
Новости
  • 13.04.25, 14:11
Бум центров здоровья: новые учреждения появляются по всему Таллинну
5
Mнения
  • 13.04.25, 12:30
Тойво Томингаc: давайте продадим сланцевые электростанции украинцам
6
Новости
  • 13.04.25, 10:51
Finnair отменит 230 летних рейсов

Последние новости

Новости
  • 14.04.25, 14:57
Глава КаПо: в фокусе сфера обороны и энергетические проекты
Новости
  • 14.04.25, 13:42
Хандо Суттер – о пошлинах: ущерб уже нанесён, и дело серьёзнее, чем «бред сумасшедшего старика»
Новости
  • 14.04.25, 13:06
Трамп – об исключении из тарифов: никто, даже Apple, не соскочит с крючка
Новости
  • 14.04.25, 12:10
В Кивиыли горит здание Kiviõli keemiatööstus
Есть риск обрушения
Новости
  • 14.04.25, 11:02
Hepsor и Eften построят в Ласнамяэ несколько сотен квартир
Новости
  • 14.04.25, 09:55
В Эстонии производится более 70% потребляемого здесь мяса
Интервью
  • 14.04.25, 09:09
Эркки Раасуке: США могут использовать пошлины, чтобы переформатировать свой гигантский долг
Биржа
  • 14.04.25, 08:26
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

Сейчас в фокусе

В прошлом году в Юлемисте открылся второй современный центр здоровья. Третий уже находится в стадии планирования.
Новости
  • 13.04.25, 14:11
Бум центров здоровья: новые учреждения появляются по всему Таллинну
Дешевизна больше не является конкурентным преимуществом Эстонии.
Новости
  • 12.04.25, 13:32
Промышленник: мы больше не можем быть дешевле остальных
Иллюстративное фото.
Новости
  • 13.04.25, 11:49
Зарплаты в секторе строительства: на каких должностях платят больше всего?
Тойво Томингаc
Mнения
  • 13.04.25, 12:30
Тойво Томингаc: давайте продадим сланцевые электростанции украинцам
Иллюстративное фото.
Новости
  • 13.04.25, 10:51
Finnair отменит 230 летних рейсов
Иллюстративное фото.
Новости
  • 13.04.25, 14:16
Услугу платной парковки в Таллинне будет оказывать OÜ Europark
Во вторник собрание акционеров фонда недвижимости EfTEN утвердило дивиденды в размере 1,11 евро.
Биржа
  • 11.04.25, 16:10
Надоели американские горки? Домашняя биржа предлагает размеренную дивидендную доходность
Обзор дивидендов
В секторе здравоохранения работа, как известно, никогда не заканчивается — и, как и следовало ожидать, рабочая одежда Lindström соответствует высоким стандартам гигиены и качества.
  • KM
Content Marketing
  • 28.03.25, 12:55
В медицине все больше заметен тренд на цифровизацию процессов по обращению с рабочей одеждой

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025