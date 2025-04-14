Назад 14.04.25, 12:10 В Кивиыли горит здание Kiviõli keemiatööstus Сегодня в 10:44 Центр тревоги получил сообщение о пожаре в одном из зданий химического завода Kiviõli keemiatööstus на улице Туру в Кивиыли.

Kiviõli Keemiatööstus обеспечивает работой более 530 человек и снабжает теплоэнергией город Кивиыли.

Foto: Erik Prozes

По предварительным данным, загорелась конвейерная лента, по которой материал транспортировался из одного здания в другое. Также загорелась внешняя фасадная часть здания, где проходят газовые трубы. Подача газа в здание в настоящее время прекращена.

На происшествие отреагировали профессиональные спасатели из Кивиыли, Йыхви, Кохтла-Ярве, Нарвы и Раквере, а также добровольцы из Аасукалда. Пожарные вошли в здание, чтобы эвакуировать работников, а также обнаружить и ликвидировать очаги возгорания.

Сообщений о пострадавших не поступало.