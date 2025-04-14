В Кивиыли горит здание Kiviõli keemiatööstus

Сегодня в 10:44 Центр тревоги получил сообщение о пожаре в одном из зданий химического завода Kiviõli keemiatööstus на улице Туру в Кивиыли.
- Kiviõli Keemiatööstus обеспечивает работой более 530 человек и снабжает теплоэнергией город Кивиыли.
- Foto: Erik Prozes
По предварительным данным, загорелась конвейерная лента, по которой материал транспортировался из одного здания в другое. Также загорелась внешняя фасадная часть здания, где проходят газовые трубы. Подача газа в здание в настоящее время прекращена.
На происшествие отреагировали профессиональные спасатели из Кивиыли, Йыхви, Кохтла-Ярве, Нарвы и Раквере, а также добровольцы из Аасукалда. Пожарные вошли в здание, чтобы эвакуировать работников, а также обнаружить и ликвидировать очаги возгорания.
Сообщений о пострадавших не поступало.
Оперативный дежурный Идаского спасательного центра Марек Мартинсон сообщил Postimees
в 12:45, что ситуация сложная: «Существуют серьезные проблемы с водой для тушения, а на месте происшествия также существует риск обрушения».
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