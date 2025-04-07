Деловые ведомости
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  • 07.04.25, 08:52

Бизнесмен боролся девять лет, но уничтоженное огнем дело жизни все же придется продать

Хозяин сгоревшей в Отепя гостиницы Мадис Мутсо после многолетней безрезультатной борьбы со страховой компанией наконец сможет выставить на продажу руины своего дела жизни и расплатиться с долгами, возникшими из-за пожара.
Когда летом 2022 года суд отклонил иск Мадиса Мутсо к страховой компании Seesam о выплате страхового возмещения в размере 2,3 миллиона евро, его мечта восстановить сгоревший отель «Бернхард» разбилась вдребезги.
1 апреля Мадис Мутсо получил радостную весть – и это была не шутка. В его почтовом ящике появилось сообщение, что после многолетней тяжбы со страховой компанией суд удовлетворил его самое важное ходатайство. Суд согласился аннулировать ипотеки, наложенные на принадлежащую Мутсо недвижимость бывшего отеля «Бернхард» в пользу страховой компании Seesam.
Чтобы избавиться от этих ипотек, Мутсо судился девять лет, причем последний год был особенно напряжённым. Ни Мутсо, ни, видимо, другие участники дела уже и не вспоминали об этих старых ипотеках. Но затем хозяин наконец нашёл покупателя на сгоревшую гостиницу. И именно эти ипотеки поставили крест на сделке.
На склоне перед отелем Мадис Мутсо заметил, как в месте, где когда-то красовалась розовая клумба, пробивается ещё один росток розы.
  • На склоне перед отелем Мадис Мутсо заметил, как в месте, где когда-то красовалась розовая клумба, пробивается ещё один росток розы. Foto: Liis Treimann
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