Назад 07.04.25, 08:52 Бизнесмен боролся девять лет, но уничтоженное огнем дело жизни все же придется продать Хозяин сгоревшей в Отепя гостиницы Мадис Мутсо после многолетней безрезультатной борьбы со страховой компанией наконец сможет выставить на продажу руины своего дела жизни и расплатиться с долгами, возникшими из-за пожара.

1 апреля Мадис Мутсо получил радостную весть – и это была не шутка. В его почтовом ящике появилось сообщение, что после многолетней тяжбы со страховой компанией суд удовлетворил его самое важное ходатайство. Суд согласился аннулировать ипотеки, наложенные на принадлежащую Мутсо недвижимость бывшего отеля «Бернхард» в пользу страховой компании Seesam.

Чтобы избавиться от этих ипотек, Мутсо судился девять лет, причем последний год был особенно напряжённым. Ни Мутсо, ни, видимо, другие участники дела уже и не вспоминали об этих старых ипотеках. Но затем хозяин наконец нашёл покупателя на сгоревшую гостиницу. И именно эти ипотеки поставили крест на сделке.