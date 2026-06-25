Хуссар: кандидатов в президенты определят в течение июля

Председатель Рийгикогу Лаури Хуссар заявил, что июль станет для парламента рабочим месяцем: за это время нужно будет определить возможных кандидатов в президенты.
- По словам Лаури Хуссара, решение Алара Кариса могло подтолкнуть многих потенциальных кандидатов к участию в президентской гонке.
- Foto: Liis Treimann
Председатель Рийгикогу Лаури Хуссар («Ээсти 200») считает, что кандидатов, которые примут участие в парламентских турах президентских выборов, определят в июле. В августе их, вероятно, обсудит расширенный совет старейшин Рийгикогу, после чего официальных кандидатов заслушают во фракциях, рассказал он ERR.
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